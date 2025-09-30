QuotazioniSezioni
MDV-PA: Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe

25.75 USD 0.28 (1.10%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MDV-PA ha avuto una variazione del 1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.46 e ad un massimo di 25.75.

Segui le dinamiche di Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MDV-PA oggi?

Oggi le azioni Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe sono prezzate a 25.75. Viene scambiato all'interno di 1.10%, la chiusura di ieri è stata 25.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MDV-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe pagano dividendi?

Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe è attualmente valutato a 25.75. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MDV-PA.

Come acquistare azioni MDV-PA?

Puoi acquistare azioni Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe al prezzo attuale di 25.75. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.75 o 26.05, mentre 4 e 1.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MDV-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MDV-PA?

Investire in Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe implica considerare l'intervallo annuale 24.09 - 27.54 e il prezzo attuale 25.75. Molti confrontano 4.76% e 5.10% prima di effettuare ordini su 25.75 o 26.05. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MDV-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni MODIV INDUSTRIAL, INC.?

Il prezzo massimo di MODIV INDUSTRIAL, INC. nell'ultimo anno è stato 27.54. All'interno di 24.09 - 27.54, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MODIV INDUSTRIAL, INC.?

Il prezzo più basso di MODIV INDUSTRIAL, INC. (MDV-PA) nel corso dell'anno è stato 24.09. Confrontandolo con gli attuali 25.75 e 24.09 - 27.54 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MDV-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MDV-PA?

Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.47 e 5.10%.

Intervallo Giornaliero
25.46 25.75
Intervallo Annuale
24.09 27.54
Chiusura Precedente
25.47
Apertura
25.46
Bid
25.75
Ask
26.05
Minimo
25.46
Massimo
25.75
Volume
4
Variazione giornaliera
1.10%
Variazione Mensile
4.76%
Variazione Semestrale
5.10%
Variazione Annuale
5.10%
