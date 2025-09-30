- Aperçu
MDV-PA: Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe
Le taux de change de MDV-PA a changé de 1.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.46 et à un maximum de 25.75.
Suivez la dynamique Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MDV-PA aujourd'hui ?
L'action Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe est cotée à 25.75 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.10%, a clôturé hier à 25.47 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de MDV-PA présente ces mises à jour.
L'action Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe verse-t-elle des dividendes ?
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe est actuellement valorisé à 25.75. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MDV-PA.
Comment acheter des actions MDV-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe au cours actuel de 25.75. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.75 ou de 26.05, le 4 et le 1.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MDV-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MDV-PA ?
Investir dans Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.09 - 27.54 et le prix actuel 25.75. Beaucoup comparent 4.76% et 5.10% avant de passer des ordres à 25.75 ou 26.05. Consultez le graphique du cours de MDV-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action MODIV INDUSTRIAL, INC. ?
Le cours le plus élevé de MODIV INDUSTRIAL, INC. l'année dernière était 27.54. Au cours de 24.09 - 27.54, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action MODIV INDUSTRIAL, INC. ?
Le cours le plus bas de MODIV INDUSTRIAL, INC. (MDV-PA) sur l'année a été 24.09. Sa comparaison avec 25.75 et 24.09 - 27.54 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MDV-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MDV-PA a-t-elle été divisée ?
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.47 et 5.10% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.47
- Ouverture
- 25.46
- Bid
- 25.75
- Ask
- 26.05
- Plus Bas
- 25.46
- Plus Haut
- 25.75
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 1.10%
- Changement Mensuel
- 4.76%
- Changement à 6 Mois
- 5.10%
- Changement Annuel
- 5.10%
