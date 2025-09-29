MDV-PA: Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe
今日MDV-PA汇率已更改1.10%。当日，交易品种以低点25.46和高点25.75进行交易。
关注Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
MDV-PA股票今天的价格是多少？
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe股票今天的定价为25.75。它在1.10%范围内交易，昨天的收盘价为25.47，交易量达到4。MDV-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe股票是否支付股息？
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe目前的价值为25.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.10%和USD。实时查看图表以跟踪MDV-PA走势。
如何购买MDV-PA股票？
您可以以25.75的当前价格购买Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe股票。订单通常设置在25.75或26.05附近，而4和1.14%显示市场活动。立即关注MDV-PA的实时图表更新。
如何投资MDV-PA股票？
投资Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe需要考虑年度范围24.09 - 27.54和当前价格25.75。许多人在以25.75或26.05下订单之前，会比较4.76%和。实时查看MDV-PA价格图表，了解每日变化。
MODIV INDUSTRIAL, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MODIV INDUSTRIAL, INC.的最高价格是27.54。在24.09 - 27.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe的绩效。
MODIV INDUSTRIAL, INC.股票的最低价格是多少？
MODIV INDUSTRIAL, INC.（MDV-PA）的最低价格为24.09。将其与当前的25.75和24.09 - 27.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MDV-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MDV-PA股票是什么时候拆分的？
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.47和5.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.47
- 开盘价
- 25.46
- 卖价
- 25.75
- 买价
- 26.05
- 最低价
- 25.46
- 最高价
- 25.75
- 交易量
- 4
- 日变化
- 1.10%
- 月变化
- 4.76%
- 6个月变化
- 5.10%
- 年变化
- 5.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值