报价部分
货币 / MDV-PA
回到股票

MDV-PA: Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe

25.75 USD 0.28 (1.10%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MDV-PA汇率已更改1.10%。当日，交易品种以低点25.46和高点25.75进行交易。

关注Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MDV-PA股票今天的价格是多少？

Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe股票今天的定价为25.75。它在1.10%范围内交易，昨天的收盘价为25.47，交易量达到4。MDV-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe股票是否支付股息？

Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe目前的价值为25.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.10%和USD。实时查看图表以跟踪MDV-PA走势。

如何购买MDV-PA股票？

您可以以25.75的当前价格购买Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe股票。订单通常设置在25.75或26.05附近，而4和1.14%显示市场活动。立即关注MDV-PA的实时图表更新。

如何投资MDV-PA股票？

投资Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe需要考虑年度范围24.09 - 27.54和当前价格25.75。许多人在以25.75或26.05下订单之前，会比较4.76%和。实时查看MDV-PA价格图表，了解每日变化。

MODIV INDUSTRIAL, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MODIV INDUSTRIAL, INC.的最高价格是27.54。在24.09 - 27.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe的绩效。

MODIV INDUSTRIAL, INC.股票的最低价格是多少？

MODIV INDUSTRIAL, INC.（MDV-PA）的最低价格为24.09。将其与当前的25.75和24.09 - 27.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MDV-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MDV-PA股票是什么时候拆分的？

Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.47和5.10%中可见。

日范围
25.46 25.75
年范围
24.09 27.54
前一天收盘价
25.47
开盘价
25.46
卖价
25.75
买价
26.05
最低价
25.46
最高价
25.75
交易量
4
日变化
1.10%
月变化
4.76%
6个月变化
5.10%
年变化
5.10%
