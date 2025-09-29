КотировкиРазделы
MDV-PA: Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe

25.75 USD 0.28 (1.10%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MDV-PA за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.46, а максимальная — 25.75.

Следите за динамикой Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MDV-PA сегодня?

Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe (MDV-PA) сегодня оценивается на уровне 25.75. Инструмент торгуется в пределах 1.10%, вчерашнее закрытие составило 25.47, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDV-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe?

Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe в настоящее время оценивается в 25.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.10% и USD. Отслеживайте движения MDV-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции MDV-PA?

Вы можете купить акции Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe (MDV-PA) по текущей цене 25.75. Ордера обычно размещаются около 25.75 или 26.05, тогда как 4 и 1.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDV-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MDV-PA?

Инвестирование в Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe предполагает учет годового диапазона 24.09 - 27.54 и текущей цены 25.75. Многие сравнивают 4.76% и 5.10% перед размещением ордеров на 25.75 или 26.05. Изучайте ежедневные изменения цены MDV-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MODIV INDUSTRIAL, INC.?

Самая высокая цена MODIV INDUSTRIAL, INC. (MDV-PA) за последний год составила 27.54. Акции заметно колебались в пределах 24.09 - 27.54, сравнение с 25.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MODIV INDUSTRIAL, INC.?

Самая низкая цена MODIV INDUSTRIAL, INC. (MDV-PA) за год составила 24.09. Сравнение с текущими 25.75 и 24.09 - 27.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDV-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MDV-PA?

В прошлом Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.47 и 5.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.46 25.75
Годовой диапазон
24.09 27.54
Предыдущее закрытие
25.47
Open
25.46
Bid
25.75
Ask
26.05
Low
25.46
High
25.75
Объем
4
Дневное изменение
1.10%
Месячное изменение
4.76%
6-месячное изменение
5.10%
Годовое изменение
5.10%
