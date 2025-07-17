通貨 / INVZ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
INVZ: Innoviz Technologies Ltd
1.97 USD 0.24 (13.87%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INVZの今日の為替レートは、13.87%変化しました。日中、通貨は1あたり1.73の安値と1.98の高値で取引されました。
Innoviz Technologies Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INVZ News
- AEVA's Eve 1V: A Tiny Sensor With Outsized Impact on Output
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- Major commercial vehicle OEM selects Innoviz for L4 autonomous trucks
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- Innoviz, Cron AI and D2 partner to deploy LiDAR at Atlanta intersections
- Innoviz: New Ride-Sharing Service Rollout Provides Possible Upside Catalyst (NASDAQ:INVZ)
- Empery Digital, Riskified And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Empery Digital (NASDAQ:EMPD)
- Innoviz Technologies Stock Is Tumbling Today: What's Going On? - Innoviz Technologies (NASDAQ:INVZ)
- Innoviz Q2 Revenue Surges on OEM Wins
- Innoviz (INVZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Innoviz Technologies earnings matched, revenue fell short of estimates
- Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- Westport Innovations (WPRT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Will AEVA's $50M LG Alliance Fast-Track Multi-Sector Growth?
- Ouster Is Laser-Focused On Being The Eyes Of Physical AI. CEO Touts Lidar's Expanding Reach.
- American Axle & Manufacturing (AXL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ouster: Plenty To Like, But Not Enough To Buy Right Now (NASDAQ:OUST)
- Can AEVA's 4D Push Outpace INVZ's Automotive LiDAR Wins?
- Innoviz LiDAR now compatible with NVIDIA Jetson Orin platform
- AEVA's Big LiDAR Bet: Is Mass Production Its Game Changer?
- Innoviz: High-Risk Mobileye Derivative (NASDAQ:INVZ)
1日のレンジ
1.73 1.98
1年のレンジ
0.45 3.14
- 以前の終値
- 1.73
- 始値
- 1.75
- 買値
- 1.97
- 買値
- 2.27
- 安値
- 1.73
- 高値
- 1.98
- 出来高
- 6.010 K
- 1日の変化
- 13.87%
- 1ヶ月の変化
- 22.36%
- 6ヶ月の変化
- 203.08%
- 1年の変化
- 134.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K