INVZ: Innoviz Technologies Ltd
2.01 USD 0.04 (2.03%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INVZ hat sich für heute um 2.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.97 bis zu einem Hoch von 2.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innoviz Technologies Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.97 2.09
Jahresspanne
0.45 3.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.97
- Eröffnung
- 1.97
- Bid
- 2.01
- Ask
- 2.31
- Tief
- 1.97
- Hoch
- 2.09
- Volumen
- 4.156 K
- Tagesänderung
- 2.03%
- Monatsänderung
- 24.84%
- 6-Monatsänderung
- 209.23%
- Jahresänderung
- 139.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K