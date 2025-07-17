FiyatlarBölümler
Dövizler / INVZ
Geri dön - Hisse senetleri

INVZ: Innoviz Technologies Ltd

1.99 USD 0.02 (1.02%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INVZ fiyatı bugün 1.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.95 ve Yüksek fiyatı olarak 2.09 aralığında işlem gördü.

Innoviz Technologies Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INVZ haberleri

Günlük aralık
1.95 2.09
Yıllık aralık
0.45 3.14
Önceki kapanış
1.97
Açılış
1.97
Satış
1.99
Alış
2.29
Düşük
1.95
Yüksek
2.09
Hacim
6.761 K
Günlük değişim
1.02%
Aylık değişim
23.60%
6 aylık değişim
206.15%
Yıllık değişim
136.90%
21 Eylül, Pazar