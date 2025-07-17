КотировкиРазделы
Валюты / INVZ
Назад в Рынок акций США

INVZ: Innoviz Technologies Ltd

1.78 USD 0.06 (3.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INVZ за сегодня изменился на -3.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.67, а максимальная — 1.85.

Следите за динамикой Innoviz Technologies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости INVZ

Дневной диапазон
1.67 1.85
Годовой диапазон
0.45 3.14
Предыдущее закрытие
1.84
Open
1.84
Bid
1.78
Ask
2.08
Low
1.67
High
1.85
Объем
3.528 K
Дневное изменение
-3.26%
Месячное изменение
10.56%
6-месячное изменение
173.85%
Годовое изменение
111.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.