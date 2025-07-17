Валюты / INVZ
INVZ: Innoviz Technologies Ltd
1.78 USD 0.06 (3.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INVZ за сегодня изменился на -3.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.67, а максимальная — 1.85.
Следите за динамикой Innoviz Technologies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.67 1.85
Годовой диапазон
0.45 3.14
- Предыдущее закрытие
- 1.84
- Open
- 1.84
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Low
- 1.67
- High
- 1.85
- Объем
- 3.528 K
- Дневное изменение
- -3.26%
- Месячное изменение
- 10.56%
- 6-месячное изменение
- 173.85%
- Годовое изменение
- 111.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.