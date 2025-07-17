货币 / INVZ
INVZ: Innoviz Technologies Ltd
1.77 USD 0.01 (0.56%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INVZ汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点1.71和高点1.79进行交易。
关注Innoviz Technologies Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
INVZ新闻
- AEVA's Eve 1V: A Tiny Sensor With Outsized Impact on Output
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- Major commercial vehicle OEM selects Innoviz for L4 autonomous trucks
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- Innoviz, Cron AI and D2 partner to deploy LiDAR at Atlanta intersections
- Innoviz: New Ride-Sharing Service Rollout Provides Possible Upside Catalyst (NASDAQ:INVZ)
- Empery Digital, Riskified And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Empery Digital (NASDAQ:EMPD)
- Innoviz Technologies Stock Is Tumbling Today: What's Going On? - Innoviz Technologies (NASDAQ:INVZ)
- Innoviz Q2 Revenue Surges on OEM Wins
- Innoviz (INVZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Innoviz Technologies earnings matched, revenue fell short of estimates
- Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- Westport Innovations (WPRT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Will AEVA's $50M LG Alliance Fast-Track Multi-Sector Growth?
- Ouster Is Laser-Focused On Being The Eyes Of Physical AI. CEO Touts Lidar's Expanding Reach.
- American Axle & Manufacturing (AXL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ouster: Plenty To Like, But Not Enough To Buy Right Now (NASDAQ:OUST)
- Can AEVA's 4D Push Outpace INVZ's Automotive LiDAR Wins?
- Innoviz LiDAR now compatible with NVIDIA Jetson Orin platform
- AEVA's Big LiDAR Bet: Is Mass Production Its Game Changer?
- Innoviz: High-Risk Mobileye Derivative (NASDAQ:INVZ)
日范围
1.71 1.79
年范围
0.45 3.14
- 前一天收盘价
- 1.78
- 开盘价
- 1.75
- 卖价
- 1.77
- 买价
- 2.07
- 最低价
- 1.71
- 最高价
- 1.79
- 交易量
- 2.249 K
- 日变化
- -0.56%
- 月变化
- 9.94%
- 6个月变化
- 172.31%
- 年变化
- 110.71%
