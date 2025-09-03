通貨 / HALO
HALO: Halozyme Therapeutics Inc
76.68 USD 0.87 (1.15%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HALOの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり75.31の安値と76.98の高値で取引されました。
Halozyme Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HALO News
1日のレンジ
75.31 76.98
1年のレンジ
42.02 77.59
- 以前の終値
- 75.81
- 始値
- 75.77
- 買値
- 76.68
- 買値
- 76.98
- 安値
- 75.31
- 高値
- 76.98
- 出来高
- 3.319 K
- 1日の変化
- 1.15%
- 1ヶ月の変化
- 6.83%
- 6ヶ月の変化
- 19.70%
- 1年の変化
- 34.38%
