通貨 / HALO
HALO: Halozyme Therapeutics Inc

76.68 USD 0.87 (1.15%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HALOの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり75.31の安値と76.98の高値で取引されました。

Halozyme Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

HALO News

1日のレンジ
75.31 76.98
1年のレンジ
42.02 77.59
以前の終値
75.81
始値
75.77
買値
76.68
買値
76.98
安値
75.31
高値
76.98
出来高
3.319 K
1日の変化
1.15%
1ヶ月の変化
6.83%
6ヶ月の変化
19.70%
1年の変化
34.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K