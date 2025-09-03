FiyatlarBölümler
Dövizler / HALO
Geri dön - Hisse senetleri

HALO: Halozyme Therapeutics Inc

77.81 USD 1.13 (1.47%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HALO fiyatı bugün 1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.17 ve Yüksek fiyatı olarak 77.95 aralığında işlem gördü.

Halozyme Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HALO haberleri

Günlük aralık
76.17 77.95
Yıllık aralık
42.02 77.95
Önceki kapanış
76.68
Açılış
76.69
Satış
77.81
Alış
78.11
Düşük
76.17
Yüksek
77.95
Hacim
3.362 K
Günlük değişim
1.47%
Aylık değişim
8.40%
6 aylık değişim
21.46%
Yıllık değişim
36.37%
21 Eylül, Pazar