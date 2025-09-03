Валюты / HALO
HALO: Halozyme Therapeutics Inc
75.85 USD 0.48 (0.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HALO за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.33, а максимальная — 76.41.
Следите за динамикой Halozyme Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HALO
Дневной диапазон
75.33 76.41
Годовой диапазон
42.02 77.59
- Предыдущее закрытие
- 76.33
- Open
- 76.41
- Bid
- 75.85
- Ask
- 76.15
- Low
- 75.33
- High
- 76.41
- Объем
- 2.350 K
- Дневное изменение
- -0.63%
- Месячное изменение
- 5.67%
- 6-месячное изменение
- 18.40%
- Годовое изменение
- 32.93%
