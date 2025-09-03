Moedas / HALO
HALO: Halozyme Therapeutics Inc
75.45 USD 0.36 (0.47%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HALO para hoje mudou para -0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 75.40 e o mais alto foi 75.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Halozyme Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
75.40 75.98
Faixa anual
42.02 77.59
- Fechamento anterior
- 75.81
- Open
- 75.77
- Bid
- 75.45
- Ask
- 75.75
- Low
- 75.40
- High
- 75.98
- Volume
- 140
- Mudança diária
- -0.47%
- Mudança mensal
- 5.11%
- Mudança de 6 meses
- 17.78%
- Mudança anual
- 32.23%
