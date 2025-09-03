货币 / HALO
HALO: Halozyme Therapeutics Inc
76.37 USD 0.52 (0.69%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HALO汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点75.52和高点76.37进行交易。
关注Halozyme Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
75.52 76.37
年范围
42.02 77.59
- 前一天收盘价
- 75.85
- 开盘价
- 75.84
- 卖价
- 76.37
- 买价
- 76.67
- 最低价
- 75.52
- 最高价
- 76.37
- 交易量
- 295
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- 6.39%
- 6个月变化
- 19.22%
- 年变化
- 33.84%
