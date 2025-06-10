- 概要
BUYZ: Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZの今日の為替レートは、-1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり43.49の安値と43.49の高値で取引されました。
Franklin Disruptive Commerce ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BUYZ News
よくあるご質問
BUYZ株の現在の価格は？
Franklin Disruptive Commerce ETFの株価は本日43.49です。-1.67%内で取引され、前日の終値は44.23、取引量は1に達しました。BUYZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Franklin Disruptive Commerce ETFの株は配当を出しますか？
Franklin Disruptive Commerce ETFの現在の価格は43.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は27.35%やUSDにも注目します。BUYZの動きはライブチャートで確認できます。
BUYZ株を買う方法は？
Franklin Disruptive Commerce ETFの株は現在43.49で購入可能です。注文は通常43.49または43.79付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BUYZの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUYZ株に投資する方法は？
Franklin Disruptive Commerce ETFへの投資では、年間の値幅27.13 - 44.66と現在の43.49を考慮します。注文は多くの場合43.49や43.79で行われる前に、3.97%や28.06%と比較されます。BUYZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Franklin Disruptive Commerce ETFの株の最高値は？
Franklin Disruptive Commerce ETFの過去1年の最高値は44.66でした。27.13 - 44.66内で株価は大きく変動し、44.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Franklin Disruptive Commerce ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Franklin Disruptive Commerce ETFの株の最低値は？
Franklin Disruptive Commerce ETF(BUYZ)の年間最安値は27.13でした。現在の43.49や27.13 - 44.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUYZの動きはライブチャートで確認できます。
BUYZの株式分割はいつ行われましたか？
Franklin Disruptive Commerce ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、44.23、27.35%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 44.23
- 始値
- 43.49
- 買値
- 43.49
- 買値
- 43.79
- 安値
- 43.49
- 高値
- 43.49
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -1.67%
- 1ヶ月の変化
- 3.97%
- 6ヶ月の変化
- 28.06%
- 1年の変化
- 27.35%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8