クォートセクション
通貨 / BUYZ
株に戻る

BUYZ: Franklin Disruptive Commerce ETF

43.49 USD 0.74 (1.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUYZの今日の為替レートは、-1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり43.49の安値と43.49の高値で取引されました。

Franklin Disruptive Commerce ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BUYZ News

よくあるご質問

BUYZ株の現在の価格は？

Franklin Disruptive Commerce ETFの株価は本日43.49です。-1.67%内で取引され、前日の終値は44.23、取引量は1に達しました。BUYZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Franklin Disruptive Commerce ETFの株は配当を出しますか？

Franklin Disruptive Commerce ETFの現在の価格は43.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は27.35%やUSDにも注目します。BUYZの動きはライブチャートで確認できます。

BUYZ株を買う方法は？

Franklin Disruptive Commerce ETFの株は現在43.49で購入可能です。注文は通常43.49または43.79付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BUYZの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUYZ株に投資する方法は？

Franklin Disruptive Commerce ETFへの投資では、年間の値幅27.13 - 44.66と現在の43.49を考慮します。注文は多くの場合43.49や43.79で行われる前に、3.97%や28.06%と比較されます。BUYZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Franklin Disruptive Commerce ETFの株の最高値は？

Franklin Disruptive Commerce ETFの過去1年の最高値は44.66でした。27.13 - 44.66内で株価は大きく変動し、44.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Franklin Disruptive Commerce ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Franklin Disruptive Commerce ETFの株の最低値は？

Franklin Disruptive Commerce ETF(BUYZ)の年間最安値は27.13でした。現在の43.49や27.13 - 44.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUYZの動きはライブチャートで確認できます。

BUYZの株式分割はいつ行われましたか？

Franklin Disruptive Commerce ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、44.23、27.35%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
43.49 43.49
1年のレンジ
27.13 44.66
以前の終値
44.23
始値
43.49
買値
43.49
買値
43.79
安値
43.49
高値
43.49
出来高
1
1日の変化
-1.67%
1ヶ月の変化
3.97%
6ヶ月の変化
28.06%
1年の変化
27.35%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8