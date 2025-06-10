- Aperçu
BUYZ: Franklin Disruptive Commerce ETF
Le taux de change de BUYZ a changé de -0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.23 et à un maximum de 44.23.
Suivez la dynamique Franklin Disruptive Commerce ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BUYZ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUYZ aujourd'hui ?
L'action Franklin Disruptive Commerce ETF est cotée à 44.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.49%, a clôturé hier à 44.45 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de BUYZ présente ces mises à jour.
L'action Franklin Disruptive Commerce ETF verse-t-elle des dividendes ?
Franklin Disruptive Commerce ETF est actuellement valorisé à 44.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 29.52% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUYZ.
Comment acheter des actions BUYZ ?
Vous pouvez acheter des actions Franklin Disruptive Commerce ETF au cours actuel de 44.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 44.23 ou de 44.53, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUYZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUYZ ?
Investir dans Franklin Disruptive Commerce ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.13 - 44.66 et le prix actuel 44.23. Beaucoup comparent 5.74% et 30.24% avant de passer des ordres à 44.23 ou 44.53. Consultez le graphique du cours de BUYZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Franklin Disruptive Commerce ETF ?
Le cours le plus élevé de Franklin Disruptive Commerce ETF l'année dernière était 44.66. Au cours de 27.13 - 44.66, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 44.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Franklin Disruptive Commerce ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Franklin Disruptive Commerce ETF ?
Le cours le plus bas de Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) sur l'année a été 27.13. Sa comparaison avec 44.23 et 27.13 - 44.66 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUYZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUYZ a-t-elle été divisée ?
Franklin Disruptive Commerce ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 44.45 et 29.52% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 44.45
- Ouverture
- 44.23
- Bid
- 44.23
- Ask
- 44.53
- Plus Bas
- 44.23
- Plus Haut
- 44.23
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.49%
- Changement Mensuel
- 5.74%
- Changement à 6 Mois
- 30.24%
- Changement Annuel
- 29.52%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8