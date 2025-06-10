- Visão do mercado
BUYZ: Franklin Disruptive Commerce ETF
A taxa do BUYZ para hoje mudou para -1.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.49 e o mais alto foi 43.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Franklin Disruptive Commerce ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUYZ hoje?
Hoje Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) está avaliado em 43.49. O instrumento é negociado dentro de -1.67%, o fechamento de ontem foi 44.23, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUYZ em tempo real.
As ações de Franklin Disruptive Commerce ETF pagam dividendos?
Atualmente Franklin Disruptive Commerce ETF está avaliado em 43.49. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 27.35% e USD. Monitore os movimentos de BUYZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUYZ?
Você pode comprar ações de Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) pelo preço atual 43.49. Ordens geralmente são executadas perto de 43.49 ou 43.79, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUYZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUYZ?
Investir em Franklin Disruptive Commerce ETF envolve considerar a faixa anual 27.13 - 44.66 e o preço atual 43.49. Muitos comparam 3.97% e 28.06% antes de enviar ordens em 43.49 ou 43.79. Estude as mudanças diárias de preço de BUYZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Franklin Disruptive Commerce ETF?
O maior preço de Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) no último ano foi 44.66. As ações oscilaram bastante dentro de 27.13 - 44.66, e a comparação com 44.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Franklin Disruptive Commerce ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Franklin Disruptive Commerce ETF?
O menor preço de Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) no ano foi 27.13. A comparação com o preço atual 43.49 e 27.13 - 44.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUYZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUYZ?
No passado Franklin Disruptive Commerce ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 44.23 e 27.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 44.23
- Open
- 43.49
- Bid
- 43.49
- Ask
- 43.79
- Low
- 43.49
- High
- 43.49
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -1.67%
- Mudança mensal
- 3.97%
- Mudança de 6 meses
- 28.06%
- Mudança anual
- 27.35%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8