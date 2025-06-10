КотировкиРазделы
BUYZ: Franklin Disruptive Commerce ETF

44.23 USD 0.22 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BUYZ за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.23, а максимальная — 44.23.

Следите за динамикой Franklin Disruptive Commerce ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BUYZ сегодня?

Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) сегодня оценивается на уровне 44.23. Инструмент торгуется в пределах -0.49%, вчерашнее закрытие составило 44.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUYZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Disruptive Commerce ETF?

Franklin Disruptive Commerce ETF в настоящее время оценивается в 44.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.52% и USD. Отслеживайте движения BUYZ на графике в реальном времени.

Как купить акции BUYZ?

Вы можете купить акции Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) по текущей цене 44.23. Ордера обычно размещаются около 44.23 или 44.53, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUYZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BUYZ?

Инвестирование в Franklin Disruptive Commerce ETF предполагает учет годового диапазона 27.13 - 44.66 и текущей цены 44.23. Многие сравнивают 5.74% и 30.24% перед размещением ордеров на 44.23 или 44.53. Изучайте ежедневные изменения цены BUYZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Disruptive Commerce ETF?

Самая высокая цена Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) за последний год составила 44.66. Акции заметно колебались в пределах 27.13 - 44.66, сравнение с 44.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Disruptive Commerce ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Disruptive Commerce ETF?

Самая низкая цена Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) за год составила 27.13. Сравнение с текущими 44.23 и 27.13 - 44.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUYZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BUYZ?

В прошлом Franklin Disruptive Commerce ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.45 и 29.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.23 44.23
Годовой диапазон
27.13 44.66
Предыдущее закрытие
44.45
Open
44.23
Bid
44.23
Ask
44.53
Low
44.23
High
44.23
Объем
1
Дневное изменение
-0.49%
Месячное изменение
5.74%
6-месячное изменение
30.24%
Годовое изменение
29.52%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8