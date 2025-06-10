- Обзор рынка
BUYZ: Franklin Disruptive Commerce ETF
Курс BUYZ за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.23, а максимальная — 44.23.
Следите за динамикой Franklin Disruptive Commerce ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUYZ сегодня?
Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) сегодня оценивается на уровне 44.23. Инструмент торгуется в пределах -0.49%, вчерашнее закрытие составило 44.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUYZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Disruptive Commerce ETF?
Franklin Disruptive Commerce ETF в настоящее время оценивается в 44.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.52% и USD. Отслеживайте движения BUYZ на графике в реальном времени.
Как купить акции BUYZ?
Вы можете купить акции Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) по текущей цене 44.23. Ордера обычно размещаются около 44.23 или 44.53, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUYZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUYZ?
Инвестирование в Franklin Disruptive Commerce ETF предполагает учет годового диапазона 27.13 - 44.66 и текущей цены 44.23. Многие сравнивают 5.74% и 30.24% перед размещением ордеров на 44.23 или 44.53. Изучайте ежедневные изменения цены BUYZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin Disruptive Commerce ETF?
Самая высокая цена Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) за последний год составила 44.66. Акции заметно колебались в пределах 27.13 - 44.66, сравнение с 44.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Disruptive Commerce ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin Disruptive Commerce ETF?
Самая низкая цена Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) за год составила 27.13. Сравнение с текущими 44.23 и 27.13 - 44.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUYZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUYZ?
В прошлом Franklin Disruptive Commerce ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.45 и 29.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.45
- Open
- 44.23
- Bid
- 44.23
- Ask
- 44.53
- Low
- 44.23
- High
- 44.23
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- 5.74%
- 6-месячное изменение
- 30.24%
- Годовое изменение
- 29.52%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8