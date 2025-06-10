KurseKategorien
BUYZ: Franklin Disruptive Commerce ETF

44.23 USD 0.22 (0.49%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BUYZ hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.23 bis zu einem Hoch von 44.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die Franklin Disruptive Commerce ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BUYZ heute?

Die Aktie von Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) notiert heute bei 44.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 44.45 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BUYZ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BUYZ Dividenden?

Franklin Disruptive Commerce ETF wird derzeit mit 44.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 29.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUYZ zu verfolgen.

Wie kaufe ich BUYZ-Aktien?

Sie können Aktien von Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) zum aktuellen Kurs von 44.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.23 oder 44.53 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUYZ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BUYZ-Aktien?

Bei einer Investition in Franklin Disruptive Commerce ETF müssen die jährliche Spanne 27.13 - 44.66 und der aktuelle Kurs 44.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.74% und 30.24%, bevor sie Orders zu 44.23 oder 44.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUYZ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Franklin Disruptive Commerce ETF?

Der höchste Kurs von Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) im vergangenen Jahr lag bei 44.66. Innerhalb von 27.13 - 44.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 44.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Franklin Disruptive Commerce ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Franklin Disruptive Commerce ETF?

Der niedrigste Kurs von Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) im Laufe des Jahres betrug 27.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.23 und der Spanne 27.13 - 44.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUYZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BUYZ statt?

Franklin Disruptive Commerce ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 44.45 und 29.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
44.23 44.23
Jahresspanne
27.13 44.66
Vorheriger Schlusskurs
44.45
Eröffnung
44.23
Bid
44.23
Ask
44.53
Tief
44.23
Hoch
44.23
Volumen
1
Tagesänderung
-0.49%
Monatsänderung
5.74%
6-Monatsänderung
30.24%
Jahresänderung
29.52%
