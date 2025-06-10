报价部分
货币 / BUYZ
BUYZ: Franklin Disruptive Commerce ETF

44.23 USD 0.22 (0.49%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BUYZ汇率已更改-0.49%。当日，交易品种以低点44.23和高点44.23进行交易。

关注Franklin Disruptive Commerce ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BUYZ股票今天的价格是多少？

Franklin Disruptive Commerce ETF股票今天的定价为44.23。它在-0.49%范围内交易，昨天的收盘价为44.45，交易量达到1。BUYZ的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Disruptive Commerce ETF股票是否支付股息？

Franklin Disruptive Commerce ETF目前的价值为44.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.52%和USD。实时查看图表以跟踪BUYZ走势。

如何购买BUYZ股票？

您可以以44.23的当前价格购买Franklin Disruptive Commerce ETF股票。订单通常设置在44.23或44.53附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BUYZ的实时图表更新。

如何投资BUYZ股票？

投资Franklin Disruptive Commerce ETF需要考虑年度范围27.13 - 44.66和当前价格44.23。许多人在以44.23或44.53下订单之前，会比较5.74%和。实时查看BUYZ价格图表，了解每日变化。

Franklin Disruptive Commerce ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Disruptive Commerce ETF的最高价格是44.66。在27.13 - 44.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Disruptive Commerce ETF的绩效。

Franklin Disruptive Commerce ETF股票的最低价格是多少？

Franklin Disruptive Commerce ETF（BUYZ）的最低价格为27.13。将其与当前的44.23和27.13 - 44.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUYZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUYZ股票是什么时候拆分的？

Franklin Disruptive Commerce ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.45和29.52%中可见。

日范围
44.23 44.23
年范围
27.13 44.66
前一天收盘价
44.45
开盘价
44.23
卖价
44.23
买价
44.53
最低价
44.23
最高价
44.23
交易量
1
日变化
-0.49%
月变化
5.74%
6个月变化
30.24%
年变化
29.52%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8