BFS: Saul Centers Inc
32.35 USD 0.44 (1.38%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BFSの今日の為替レートは、1.38%変化しました。日中、通貨は1あたり31.97の安値と32.59の高値で取引されました。
Saul Centers Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
31.97 32.59
1年のレンジ
31.25 42.39
- 以前の終値
- 31.91
- 始値
- 32.29
- 買値
- 32.35
- 買値
- 32.65
- 安値
- 31.97
- 高値
- 32.59
- 出来高
- 95
- 1日の変化
- 1.38%
- 1ヶ月の変化
- -4.54%
- 6ヶ月の変化
- -9.89%
- 1年の変化
- -22.50%
