クォートセクション
通貨 / BFS
株に戻る

BFS: Saul Centers Inc

32.35 USD 0.44 (1.38%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BFSの今日の為替レートは、1.38%変化しました。日中、通貨は1あたり31.97の安値と32.59の高値で取引されました。

Saul Centers Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BFS News

1日のレンジ
31.97 32.59
1年のレンジ
31.25 42.39
以前の終値
31.91
始値
32.29
買値
32.35
買値
32.65
安値
31.97
高値
32.59
出来高
95
1日の変化
1.38%
1ヶ月の変化
-4.54%
6ヶ月の変化
-9.89%
1年の変化
-22.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K