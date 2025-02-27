Devises / BFS
BFS: Saul Centers Inc
31.71 USD 0.64 (1.98%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BFS a changé de -1.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.55 et à un maximum de 32.21.
Suivez la dynamique Saul Centers Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BFS Nouvelles
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Saul Centers earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Saul Centers (BFS) Q2 EPS Drops 31%
- Saul Centers stock initiated with Buy rating at Freedom Broker on defensive portfolio
- The Inflation That Wasn't
- Disparate Property Supply In Tampa Creates Selective Opportunity
- Bonhoeffer Capital Management Q4 2024 Letter
- 5 REITs Ripe For Buyout
Range quotidien
31.55 32.21
Range Annuel
31.25 42.39
- Clôture Précédente
- 32.35
- Ouverture
- 32.21
- Bid
- 31.71
- Ask
- 32.01
- Plus Bas
- 31.55
- Plus Haut
- 32.21
- Volume
- 43
- Changement quotidien
- -1.98%
- Changement Mensuel
- -6.43%
- Changement à 6 Mois
- -11.67%
- Changement Annuel
- -24.03%
