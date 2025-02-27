货币 / BFS
BFS: Saul Centers Inc
32.13 USD 0.34 (1.07%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BFS汇率已更改1.07%。当日，交易品种以低点31.90和高点32.45进行交易。
关注Saul Centers Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BFS新闻
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Saul Centers earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Saul Centers (BFS) Q2 EPS Drops 31%
- Saul Centers stock initiated with Buy rating at Freedom Broker on defensive portfolio
- The Inflation That Wasn't
- Disparate Property Supply In Tampa Creates Selective Opportunity
- Bonhoeffer Capital Management Q4 2024 Letter
- 5 REITs Ripe For Buyout
日范围
31.90 32.45
年范围
31.25 42.39
- 前一天收盘价
- 31.79
- 开盘价
- 31.93
- 卖价
- 32.13
- 买价
- 32.43
- 最低价
- 31.90
- 最高价
- 32.45
- 交易量
- 54
- 日变化
- 1.07%
- 月变化
- -5.19%
- 6个月变化
- -10.50%
- 年变化
- -23.02%
