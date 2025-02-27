Währungen / BFS
BFS: Saul Centers Inc
32.35 USD 0.44 (1.38%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BFS hat sich für heute um 1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.97 bis zu einem Hoch von 32.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Saul Centers Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BFS News
Tagesspanne
31.97 32.59
Jahresspanne
31.25 42.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.91
- Eröffnung
- 32.29
- Bid
- 32.35
- Ask
- 32.65
- Tief
- 31.97
- Hoch
- 32.59
- Volumen
- 95
- Tagesänderung
- 1.38%
- Monatsänderung
- -4.54%
- 6-Monatsänderung
- -9.89%
- Jahresänderung
- -22.50%
