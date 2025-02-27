KurseKategorien
Währungen / BFS
BFS: Saul Centers Inc

32.35 USD 0.44 (1.38%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BFS hat sich für heute um 1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.97 bis zu einem Hoch von 32.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Saul Centers Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
31.97 32.59
Jahresspanne
31.25 42.39
Vorheriger Schlusskurs
31.91
Eröffnung
32.29
Bid
32.35
Ask
32.65
Tief
31.97
Hoch
32.59
Volumen
95
Tagesänderung
1.38%
Monatsänderung
-4.54%
6-Monatsänderung
-9.89%
Jahresänderung
-22.50%
