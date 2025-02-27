통화 / BFS
BFS: Saul Centers Inc
31.71 USD 0.64 (1.98%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BFS 환율이 오늘 -1.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.55이고 고가는 32.21이었습니다.
Saul Centers Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
31.55 32.21
년간 변동
31.25 42.39
- 이전 종가
- 32.35
- 시가
- 32.21
- Bid
- 31.71
- Ask
- 32.01
- 저가
- 31.55
- 고가
- 32.21
- 볼륨
- 43
- 일일 변동
- -1.98%
- 월 변동
- -6.43%
- 6개월 변동
- -11.67%
- 년간 변동율
- -24.03%
20 9월, 토요일