BFS: Saul Centers Inc
31.71 USD 0.64 (1.98%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BFS ha avuto una variazione del -1.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.55 e ad un massimo di 32.21.
Segui le dinamiche di Saul Centers Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BFS News
Intervallo Giornaliero
31.55 32.21
Intervallo Annuale
31.25 42.39
- Chiusura Precedente
- 32.35
- Apertura
- 32.21
- Bid
- 31.71
- Ask
- 32.01
- Minimo
- 31.55
- Massimo
- 32.21
- Volume
- 43
- Variazione giornaliera
- -1.98%
- Variazione Mensile
- -6.43%
- Variazione Semestrale
- -11.67%
- Variazione Annuale
- -24.03%
20 settembre, sabato