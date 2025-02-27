Валюты / BFS
BFS: Saul Centers Inc
31.79 USD 0.43 (1.33%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BFS за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.78, а максимальная — 32.10.
Следите за динамикой Saul Centers Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BFS
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Saul Centers earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Saul Centers (BFS) Q2 EPS Drops 31%
- Saul Centers stock initiated with Buy rating at Freedom Broker on defensive portfolio
- The Inflation That Wasn't
- Disparate Property Supply In Tampa Creates Selective Opportunity
- Bonhoeffer Capital Management Q4 2024 Letter
- 5 REITs Ripe For Buyout
Дневной диапазон
31.78 32.10
Годовой диапазон
31.25 42.39
- Предыдущее закрытие
- 32.22
- Open
- 32.09
- Bid
- 31.79
- Ask
- 32.09
- Low
- 31.78
- High
- 32.10
- Объем
- 83
- Дневное изменение
- -1.33%
- Месячное изменение
- -6.20%
- 6-месячное изменение
- -11.45%
- Годовое изменение
- -23.84%
