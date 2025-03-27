通貨 / ATLCP
ATLCP: Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe
24.68 USD 0.02 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATLCPの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり24.60の安値と24.71の高値で取引されました。
Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Peダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ATLCP News
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 24.59 USD
- Atlanticus Holdings: 8.9% Yield To Maturity Baby Bond Great For Income Investors (ATLC)
- Atlanticus Holdings: Trading At Fair Valuation Ahead Of Q2 2025 Earnings (NASDAQ:ATLC)
- Atlanticus Holdings: 9% Baby Bond Is Attractive For Income Investors (NASDAQ:ATLC)
1日のレンジ
24.60 24.71
1年のレンジ
21.66 24.71
- 以前の終値
- 24.70
- 始値
- 24.66
- 買値
- 24.68
- 買値
- 24.98
- 安値
- 24.60
- 高値
- 24.71
- 出来高
- 25
- 1日の変化
- -0.08%
- 1ヶ月の変化
- 6.33%
- 6ヶ月の変化
- 5.92%
- 1年の変化
- 8.48%
