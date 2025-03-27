Währungen / ATLCP
ATLCP: Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe
24.46 USD 0.22 (0.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATLCP hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.46 bis zu einem Hoch von 24.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ATLCP News
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 24.59 USD
- Atlanticus Holdings: 8.9% Yield To Maturity Baby Bond Great For Income Investors (ATLC)
- Atlanticus Holdings: Trading At Fair Valuation Ahead Of Q2 2025 Earnings (NASDAQ:ATLC)
- Atlanticus Holdings: 9% Baby Bond Is Attractive For Income Investors (NASDAQ:ATLC)
Tagesspanne
24.46 24.68
Jahresspanne
21.66 24.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.68
- Eröffnung
- 24.68
- Bid
- 24.46
- Ask
- 24.76
- Tief
- 24.46
- Hoch
- 24.68
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.89%
- Monatsänderung
- 5.39%
- 6-Monatsänderung
- 4.98%
- Jahresänderung
- 7.52%
