Dövizler / ATLCP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ATLCP: Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe
24.67 USD 0.01 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATLCP fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.23 ve Yüksek fiyatı olarak 24.68 aralığında işlem gördü.
Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATLCP haberleri
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 24.59 USD
- Atlanticus Holdings: 8.9% Yield To Maturity Baby Bond Great For Income Investors (ATLC)
- Atlanticus Holdings: Trading At Fair Valuation Ahead Of Q2 2025 Earnings (NASDAQ:ATLC)
- Atlanticus Holdings: 9% Baby Bond Is Attractive For Income Investors (NASDAQ:ATLC)
Günlük aralık
24.23 24.68
Yıllık aralık
21.66 24.71
- Önceki kapanış
- 24.68
- Açılış
- 24.68
- Satış
- 24.67
- Alış
- 24.97
- Düşük
- 24.23
- Yüksek
- 24.68
- Hacim
- 11
- Günlük değişim
- -0.04%
- Aylık değişim
- 6.29%
- 6 aylık değişim
- 5.88%
- Yıllık değişim
- 8.44%
21 Eylül, Pazar