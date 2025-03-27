Devises / ATLCP
ATLCP: Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe
24.67 USD 0.01 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ATLCP a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.23 et à un maximum de 24.68.
Suivez la dynamique Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ATLCP Nouvelles
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 24.59 USD
- Atlanticus Holdings: 8.9% Yield To Maturity Baby Bond Great For Income Investors (ATLC)
- Atlanticus Holdings: Trading At Fair Valuation Ahead Of Q2 2025 Earnings (NASDAQ:ATLC)
- Atlanticus Holdings: 9% Baby Bond Is Attractive For Income Investors (NASDAQ:ATLC)
Range quotidien
24.23 24.68
Range Annuel
21.66 24.71
- Clôture Précédente
- 24.68
- Ouverture
- 24.68
- Bid
- 24.67
- Ask
- 24.97
- Plus Bas
- 24.23
- Plus Haut
- 24.68
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- -0.04%
- Changement Mensuel
- 6.29%
- Changement à 6 Mois
- 5.88%
- Changement Annuel
- 8.44%
20 septembre, samedi