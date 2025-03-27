Moedas / ATLCP
ATLCP: Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe
24.65 USD 0.05 (0.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATLCP para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.65 e o mais alto foi 24.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
24.65 24.71
Faixa anual
21.66 24.71
- Fechamento anterior
- 24.70
- Open
- 24.66
- Bid
- 24.65
- Ask
- 24.95
- Low
- 24.65
- High
- 24.71
- Volume
- 7
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- 6.20%
- Mudança de 6 meses
- 5.79%
- Mudança anual
- 8.35%
