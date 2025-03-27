Divisas / ATLCP
ATLCP: Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe
24.70 USD 0.31 (1.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATLCP de hoy ha cambiado un 1.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.37, mientras que el máximo ha alcanzado 24.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ATLCP News
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 24.59 USD
- Atlanticus adquiere Mercury Financial para expandir su negocio de tarjetas de crédito
- Atlanticus Holdings: 8.9% Yield To Maturity Baby Bond Great For Income Investors (ATLC)
- Atlanticus Holdings: Trading At Fair Valuation Ahead Of Q2 2025 Earnings (NASDAQ:ATLC)
- Atlanticus Holdings: 9% Baby Bond Is Attractive For Income Investors (NASDAQ:ATLC)
Rango diario
24.37 24.70
Rango anual
21.66 24.70
- Cierres anteriores
- 24.39
- Open
- 24.37
- Bid
- 24.70
- Ask
- 25.00
- Low
- 24.37
- High
- 24.70
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- 1.27%
- Cambio mensual
- 6.42%
- Cambio a 6 meses
- 6.01%
- Cambio anual
- 8.57%
