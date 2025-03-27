Валюты / ATLCP
ATLCP: Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe
24.39 USD 0.14 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATLCP за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.26, а максимальная — 24.44.
Следите за динамикой Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.26 24.44
Годовой диапазон
21.66 24.50
- Предыдущее закрытие
- 24.25
- Open
- 24.27
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Low
- 24.26
- High
- 24.44
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- 5.08%
- 6-месячное изменение
- 4.68%
- Годовое изменение
- 7.21%
