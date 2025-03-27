통화 / ATLCP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ATLCP: Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe
24.67 USD 0.01 (0.04%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATLCP 환율이 오늘 -0.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.23이고 고가는 24.68이었습니다.
Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATLCP News
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 24.59 USD
- Atlanticus Holdings: 8.9% Yield To Maturity Baby Bond Great For Income Investors (ATLC)
- Atlanticus Holdings: Trading At Fair Valuation Ahead Of Q2 2025 Earnings (NASDAQ:ATLC)
- Atlanticus Holdings: 9% Baby Bond Is Attractive For Income Investors (NASDAQ:ATLC)
일일 변동 비율
24.23 24.68
년간 변동
21.66 24.71
- 이전 종가
- 24.68
- 시가
- 24.68
- Bid
- 24.67
- Ask
- 24.97
- 저가
- 24.23
- 고가
- 24.68
- 볼륨
- 11
- 일일 변동
- -0.04%
- 월 변동
- 6.29%
- 6개월 변동
- 5.88%
- 년간 변동율
- 8.44%
20 9월, 토요일