Valute / ATLCP
ATLCP: Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe

24.67 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATLCP ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.23 e ad un massimo di 24.68.

Segui le dinamiche di Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.23 24.68
Intervallo Annuale
21.66 24.71
Chiusura Precedente
24.68
Apertura
24.68
Bid
24.67
Ask
24.97
Minimo
24.23
Massimo
24.68
Volume
11
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
6.29%
Variazione Semestrale
5.88%
Variazione Annuale
8.44%
21 settembre, domenica