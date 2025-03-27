Valute / ATLCP
ATLCP: Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe
24.67 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATLCP ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.23 e ad un massimo di 24.68.
Segui le dinamiche di Atlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Pe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.23 24.68
Intervallo Annuale
21.66 24.71
- Chiusura Precedente
- 24.68
- Apertura
- 24.68
- Bid
- 24.67
- Ask
- 24.97
- Minimo
- 24.23
- Massimo
- 24.68
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 6.29%
- Variazione Semestrale
- 5.88%
- Variazione Annuale
- 8.44%
21 settembre, domenica