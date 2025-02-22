クォートセクション
通貨 / SPAI
SPAI: CBOE S&P 500 Dividend Aristocra

7.05 USD 0.49 (6.50%)
セクター: インデックス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPAIの今日の為替レートは、-6.50%変化しました。日中、通貨は1あたり6.89の安値と8.00の高値で取引されました。

CBOE S&P 500 Dividend Aristocraダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.89 8.00
1年のレンジ
1.47 9.16
以前の終値
7.54
始値
7.71
買値
7.05
買値
7.35
安値
6.89
高値
8.00
出来高
864
1日の変化
-6.50%
1ヶ月の変化
6.82%
6ヶ月の変化
207.86%
1年の変化
145.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K