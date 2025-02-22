通貨 / SPAI
SPAI: CBOE S&P 500 Dividend Aristocra
7.05 USD 0.49 (6.50%)
セクター: インデックス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPAIの今日の為替レートは、-6.50%変化しました。日中、通貨は1あたり6.89の安値と8.00の高値で取引されました。
CBOE S&P 500 Dividend Aristocraダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.89 8.00
1年のレンジ
1.47 9.16
- 以前の終値
- 7.54
- 始値
- 7.71
- 買値
- 7.05
- 買値
- 7.35
- 安値
- 6.89
- 高値
- 8.00
- 出来高
- 864
- 1日の変化
- -6.50%
- 1ヶ月の変化
- 6.82%
- 6ヶ月の変化
- 207.86%
- 1年の変化
- 145.64%
