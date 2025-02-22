통화 / SPAI
SPAI: CBOE S&P 500 Dividend Aristocra
6.95 USD 0.10 (1.42%)
부문: 인덱스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SPAI 환율이 오늘 -1.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.72이고 고가는 7.27이었습니다.
CBOE S&P 500 Dividend Aristocra 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Airborne Response secures drone service contracts with Florida utilities
- Safe Pro Group: A Speculative Drone And Defense AI Opportunity (NASDAQ:SPAI)
- Safe Pro Group demonstrates AI drone tech for landmine detection
- Safe Pro Group expands patent protection for AI explosive detection tech
- Safe Pro applauds FAA’s proposed rules for drone operations
- Safe Pro Group to showcase AI tech at U.S. Army experiment in 2026
- Safe Pro integrates AI landmine detection with Army drone program
- Safe Pro Group stock initiated with Buy rating at Litchfield Hills
- Safe Pro Group sees opportunities in $33 billion defense AI funding
- Safe Pro’s AI drone system helps detect landmines in Ukraine
- Safe Pro Sets New AI Dataset Milestone Processing Over 1.6 Million Drone-Based Battlefield Images Powering its Explosive Threat Detection Capabilities
- Safe Pro Group Set to Join Russell Microcap ® Index
- Safe Pro Group Provides First Quarter 2025 Results and Corporate Update
- Safe Pro Strikes AI Defense Deal To Boost Ukraine's Efforts To Deal With Landmines - Safe Pro Group (NASDAQ:SPAI)
- Nvidia the focus of earnings reports this week
일일 변동 비율
6.72 7.27
년간 변동
1.47 9.16
- 이전 종가
- 7.05
- 시가
- 7.10
- Bid
- 6.95
- Ask
- 7.25
- 저가
- 6.72
- 고가
- 7.27
- 볼륨
- 756
- 일일 변동
- -1.42%
- 월 변동
- 5.30%
- 6개월 변동
- 203.49%
- 년간 변동율
- 142.16%
20 9월, 토요일