SPAI: CBOE S&P 500 Dividend Aristocra
7.20 USD 0.21 (2.83%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPAI за сегодня изменился на -2.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.00, а максимальная — 7.59.
Следите за динамикой CBOE S&P 500 Dividend Aristocra. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SPAI
- Airborne Response secures drone service contracts with Florida utilities
- Safe Pro Group: A Speculative Drone And Defense AI Opportunity (NASDAQ:SPAI)
- Safe Pro Group demonstrates AI drone tech for landmine detection
- Safe Pro Group expands patent protection for AI explosive detection tech
- Safe Pro applauds FAA’s proposed rules for drone operations
- Safe Pro Group to showcase AI tech at U.S. Army experiment in 2026
- Safe Pro integrates AI landmine detection with Army drone program
- Safe Pro Group stock initiated with Buy rating at Litchfield Hills
- Safe Pro Group sees opportunities in $33 billion defense AI funding
- Safe Pro’s AI drone system helps detect landmines in Ukraine
- Safe Pro Sets New AI Dataset Milestone Processing Over 1.6 Million Drone-Based Battlefield Images Powering its Explosive Threat Detection Capabilities
- Safe Pro Group Set to Join Russell Microcap ® Index
- Safe Pro Group Provides First Quarter 2025 Results and Corporate Update
- Safe Pro Strikes AI Defense Deal To Boost Ukraine's Efforts To Deal With Landmines - Safe Pro Group (NASDAQ:SPAI)
- Nvidia the focus of earnings reports this week
Дневной диапазон
7.00 7.59
Годовой диапазон
1.47 9.16
- Предыдущее закрытие
- 7.41
- Open
- 7.36
- Bid
- 7.20
- Ask
- 7.50
- Low
- 7.00
- High
- 7.59
- Объем
- 439
- Дневное изменение
- -2.83%
- Месячное изменение
- 9.09%
- 6-месячное изменение
- 214.41%
- Годовое изменение
- 150.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.