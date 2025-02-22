КотировкиРазделы
SPAI: CBOE S&P 500 Dividend Aristocra

7.20 USD 0.21 (2.83%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPAI за сегодня изменился на -2.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.00, а максимальная — 7.59.

Следите за динамикой CBOE S&P 500 Dividend Aristocra. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.00 7.59
Годовой диапазон
1.47 9.16
Предыдущее закрытие
7.41
Open
7.36
Bid
7.20
Ask
7.50
Low
7.00
High
7.59
Объем
439
Дневное изменение
-2.83%
Месячное изменение
9.09%
6-месячное изменение
214.41%
Годовое изменение
150.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.