SPAI: CBOE S&P 500 Dividend Aristocra
7.08 USD 0.03 (0.43%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPAI hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.72 bis zu einem Hoch von 7.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die CBOE S&P 500 Dividend Aristocra-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SPAI News
- Airborne Response secures drone service contracts with Florida utilities
- Safe Pro Group: A Speculative Drone And Defense AI Opportunity (NASDAQ:SPAI)
- Safe Pro Group demonstrates AI drone tech for landmine detection
- Safe Pro Group expands patent protection for AI explosive detection tech
- Safe Pro applauds FAA’s proposed rules for drone operations
- Safe Pro Group to showcase AI tech at U.S. Army experiment in 2026
- Safe Pro integrates AI landmine detection with Army drone program
- Safe Pro Group stock initiated with Buy rating at Litchfield Hills
- Safe Pro Group sees opportunities in $33 billion defense AI funding
- Safe Pro’s AI drone system helps detect landmines in Ukraine
- Safe Pro Sets New AI Dataset Milestone Processing Over 1.6 Million Drone-Based Battlefield Images Powering its Explosive Threat Detection Capabilities
- Safe Pro Group Set to Join Russell Microcap ® Index
- Safe Pro Group Provides First Quarter 2025 Results and Corporate Update
- Safe Pro Strikes AI Defense Deal To Boost Ukraine's Efforts To Deal With Landmines - Safe Pro Group (NASDAQ:SPAI)
- Nvidia the focus of earnings reports this week
Tagesspanne
6.72 7.27
Jahresspanne
1.47 9.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.05
- Eröffnung
- 7.10
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- Tief
- 6.72
- Hoch
- 7.27
- Volumen
- 521
- Tagesänderung
- 0.43%
- Monatsänderung
- 7.27%
- 6-Monatsänderung
- 209.17%
- Jahresänderung
- 146.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K