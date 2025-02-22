Divisas / SPAI
SPAI: CBOE S&P 500 Dividend Aristocra
7.54 USD 0.34 (4.72%)
Sector: Índice Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SPAI de hoy ha cambiado un 4.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.11, mientras que el máximo ha alcanzado 8.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CBOE S&P 500 Dividend Aristocra. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SPAI News
Rango diario
7.11 8.00
Rango anual
1.47 9.16
- Cierres anteriores
- 7.20
- Open
- 7.26
- Bid
- 7.54
- Ask
- 7.84
- Low
- 7.11
- High
- 8.00
- Volumen
- 1.076 K
- Cambio diario
- 4.72%
- Cambio mensual
- 14.24%
- Cambio a 6 meses
- 229.26%
- Cambio anual
- 162.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B