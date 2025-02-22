QuotazioniSezioni
SPAI
SPAI: CBOE S&P 500 Dividend Aristocra

6.95 USD 0.10 (1.42%)
Settore: Indice Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPAI ha avuto una variazione del -1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.72 e ad un massimo di 7.27.

Segui le dinamiche di CBOE S&P 500 Dividend Aristocra. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.72 7.27
Intervallo Annuale
1.47 9.16
Chiusura Precedente
7.05
Apertura
7.10
Bid
6.95
Ask
7.25
Minimo
6.72
Massimo
7.27
Volume
756
Variazione giornaliera
-1.42%
Variazione Mensile
5.30%
Variazione Semestrale
203.49%
Variazione Annuale
142.16%
