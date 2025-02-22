Valute / SPAI
SPAI: CBOE S&P 500 Dividend Aristocra
6.95 USD 0.10 (1.42%)
Settore: Indice Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPAI ha avuto una variazione del -1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.72 e ad un massimo di 7.27.
Segui le dinamiche di CBOE S&P 500 Dividend Aristocra. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SPAI News
Intervallo Giornaliero
6.72 7.27
Intervallo Annuale
1.47 9.16
- Chiusura Precedente
- 7.05
- Apertura
- 7.10
- Bid
- 6.95
- Ask
- 7.25
- Minimo
- 6.72
- Massimo
- 7.27
- Volume
- 756
- Variazione giornaliera
- -1.42%
- Variazione Mensile
- 5.30%
- Variazione Semestrale
- 203.49%
- Variazione Annuale
- 142.16%
21 settembre, domenica