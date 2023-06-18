エラー、バグ、質問 - ページ 537 1...530531532533534535536537538539540541542543544...3185 新しいコメント Rashid Umarov 2011.10.10 12:48 #5361 Im_hungry: 親愛なる開発者の皆さん。ChartNext()関数が正しく動作するか確認する。 ビジュアルテストでこの機能が動作するのは確かですか？GetLastError()はどのようなエラーコードを 生成するのですか？ Alexander Puzikov 2011.10.10 13:39 #5362 可視化はせず、テスターのデータのロギングのみ（可視化なし＋デモで全て動作する）。オープンチャートのリストの終了を意味する -1 を返します（ドキュメントの記述に従います）。は、この関数を最初に呼び出した後、常に、端末の一番最初のチャートの ID を持つ。の後に2つ以上のチャートを開くと、Demoでは開いているすべてのウィンドウが表示されます。テスターの機能かも？テスターはまだオープンチャートを見たくありません...。エラーはGetLastError()=4103です。 4103 チャートが見つかりませんでした Alexander Puzikov 2011.10.10 13:57 #5363 テスターではコードスクリプトが動作しませんが、ドキュメントにあるDEMOではすべて正常に動作します。HJ 0 Tester 13:54:02 USDCHF,H1 (Alpari-Demo): 1 minutes OHLC ticks generating JH 0 Tester 13:54:02 USDCHF,H1: testing of Experts\Копия6.ex5 from 2011.10.07 00:00 to 2011.10.10 00:00 started PS 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345 RM 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 C2... i=0 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF GN 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 C2... не увидели GetLastError()=4103 NQ 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 0 USDCHF ID =-1 DK 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 C3... i=0ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF GE 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 C2... i=1 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF QG 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 C2... не увидели GetLastError()=4103 GI 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 1 USDCHF ID =-1 MS 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 C3... i=1ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF DM 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 C2... i=2 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF KO 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 C2... не увидели GetLastError()=4103 PP 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 2 USDCHF ID =-1 RK 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 C3... i=2ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF MD 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 C2... i=3 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF EG 0 Копия6 (USDCHF,H1) 13:54:03 2011.10.07 00:00:00 C2... не увидели GetLastError()=4103 ファイル: enmf86.mq5 2 kb Slava 2011.10.10 14:14 #5364 Im_hungry: 可視化はせず、テスターのデータのロギングのみ（可視化なし＋デモで全て動作する）。 オープンチャートのリストの終了を意味する -1 を返します（ドキュメントの記述に従います）。 は、この関数を最初に呼び出した後、常に、端末の一番最初のチャートの ID を持つ。 の後に2つ以上のチャートを開くと、Demoでは開いているすべてのウィンドウが表示されます。 テスターの機能かも？ テスターはまだオープンチャートを見たくありません...。 エラーはGetLastError()=4103です。 4103 グラフは見つかりませんでした テスターで開いているチャートは1つだけです - テスト中のシンボル・期間のチャートです。テスターは、クライアント端末で開かれたグラフについて何も知らない Alexander Puzikov 2011.10.10 14:26 #5365 stringo: テスターで開いているチャートは1つだけです - テスト中のシンボル・期間のチャートです。テスターは、クライアント端末で開かれたチャートについて何も知らないわかりました、ありがとうございます - アプリケーションを削除します deboir 2011.10.10 21:50 #5366 こんにちは。EAをテスト すると、ビジュアライゼーションで奇妙な結果が得られます。位置の線が正しく描画されない。チャート上では、実際にポジションが変化した後にポジションラインが終了します（ポジションが変化した箇所を矢印で表示します）。全てのラインはテスターが自分で描画し、EAは何も描画しません。 ファイル: Untitled.png 47 kb gumgum 2011.10.11 00:02 #5367 答えが出るのか出ないのか、https://www.mql5.com/ru/forum/1111/99391#comment_99391。こちらもどうぞ。赤：F11以降、サイズ調整の機能が失われる。blue：このレイアウトでは、ログブックにたどり着くまでにウィンドウの大きさを調整する必要があります。あと、win3.11の時代が終わって、エリアのリサイズ時の描画が完全になってほしいです。ありがとうございます。 Stanislav Korotky 2011.10.11 00:48 #5368 deboir:こんにちは。EAをテスト すると、ビジュアライゼーションで奇妙な結果が得られます。位置の線が正しく描画されない。チャート上では、実際にポジションが変化した後にポジションラインが終了します（ポジションが変化した箇所を矢印で表示します）。全てのラインはテスターが自分で描画し、EAは何も描画しません。 ビルド478以降、このバグは#177997で 私により報告されています。それ以来、何の音沙汰もない。 Alexander Puzikov 2011.10.11 11:12 #5369 そして、もしそれが秘密でないなら、なぜ4114というエラーが出るのでしょうか。err_chart_indicator_cannot_add 4114 チャートにインジケータを 追加する際のエラーChartIndicatorAdd 関数を使用する場合を現在のチャート（Expert Advisorが投入されている）に表示すると、インジケータは完全に動作します。しかし、サードパーティのもの（ChartOpen()関数で開くか、デモ口座の 既存のチャートで開く）には、そのようなことはありません。エラー 4114 - この場合のチャート ID は、適切な名前を検索して取得しTF（こちら...https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext） または ID = ChartOpen (Sym, frame);この2つのバリエーションにおけるIDは同じで、シンボルは正しく綴られ、TFを開き、Sleep(3000)を設定したところ・・・。であり、なおかつ4114 Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNext www.mql5.com Операции с графиками / ChartNext - Документация по MQL5 Slava 2011.10.11 11:49 #5370 marketeer: build478以降、このバグは#177997として 私により報告されています。それ以来、何の音沙汰もない。 本当に同じバグなのか？ 矢印オブジェクトがすでに適用されたテスト用テンプレートを使用していて、なぜこの矢印が将来表示されるのか不思議に思っている方。 1...530531532533534535536537538539540541542543544...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
親愛なる開発者の皆さん。ChartNext()関数が正しく動作するか確認する。
可視化はせず、テスターのデータのロギングのみ（可視化なし＋デモで全て動作する）。
オープンチャートのリストの終了を意味する -1 を返します（ドキュメントの記述に従います）。
は、この関数を最初に呼び出した後、常に、端末の一番最初のチャートの ID を持つ。
の後に2つ以上のチャートを開くと、Demoでは開いているすべてのウィンドウが表示されます。
テスターの機能かも？
テスターはまだオープンチャートを見たくありません...。
エラーはGetLastError()=4103です。
4103
チャートが見つかりませんでした
テスターではコードスクリプトが動作しませんが、ドキュメントにあるDEMOではすべて正常に動作します。
可視化はせず、テスターのデータのロギングのみ（可視化なし＋デモで全て動作する）。
オープンチャートのリストの終了を意味する -1 を返します（ドキュメントの記述に従います）。
は、この関数を最初に呼び出した後、常に、端末の一番最初のチャートの ID を持つ。
の後に2つ以上のチャートを開くと、Demoでは開いているすべてのウィンドウが表示されます。
テスターの機能かも？
テスターはまだオープンチャートを見たくありません...。
エラーはGetLastError()=4103です。
4103
グラフは見つかりませんでした
テスターで開いているチャートは1つだけです - テスト中のシンボル・期間のチャートです。テスターは、クライアント端末で開かれたチャートについて何も知らない
わかりました、ありがとうございます - アプリケーションを削除します
こんにちは。
EAをテスト すると、ビジュアライゼーションで奇妙な結果が得られます。位置の線が正しく描画されない。チャート上では、実際にポジションが変化した後にポジションラインが終了します（ポジションが変化した箇所を矢印で表示します）。全てのラインはテスターが自分で描画し、EAは何も描画しません。
答えが出るのか出ないのか、https://www.mql5.com/ru/forum/1111/99391#comment_99391。
こちらもどうぞ。
赤：F11以降、サイズ調整の機能が失われる。
blue：このレイアウトでは、ログブックにたどり着くまでにウィンドウの大きさを調整する必要があります。
あと、win3.11の時代が終わって、エリアのリサイズ時の描画が完全になってほしいです。
ありがとうございます。
こんにちは。
EAをテスト すると、ビジュアライゼーションで奇妙な結果が得られます。位置の線が正しく描画されない。チャート上では、実際にポジションが変化した後にポジションラインが終了します（ポジションが変化した箇所を矢印で表示します）。全てのラインはテスターが自分で描画し、EAは何も描画しません。
そして、もしそれが秘密でないなら、なぜ4114というエラーが出るのでしょうか。
err_chart_indicator_cannot_add
4114
チャートにインジケータを 追加する際のエラー
ChartIndicatorAdd 関数を使用する場合
を現在のチャート（Expert Advisorが投入されている）に表示すると、インジケータは完全に動作します。
しかし、サードパーティのもの（ChartOpen()関数で開くか、デモ口座の 既存のチャートで開く）には、そのようなことはありません。
エラー 4114 - この場合のチャート ID は、適切な名前を検索して取得し
TF（こちら...https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext） または
ID = ChartOpen (Sym, frame);
この2つのバリエーションにおけるIDは同じで、シンボルは正しく綴られ、TF
を開き、Sleep(3000)を設定したところ・・・。であり、なおかつ4114
build478以降、このバグは#177997として 私により報告されています。それ以来、何の音沙汰もない。
本当に同じバグなのか？
