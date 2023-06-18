エラー、バグ、質問 - ページ 537

Im_hungry:

親愛なる開発者の皆さん。ChartNext()関数が正しく動作するか確認する。


ビジュアルテストでこの機能が動作するのは確かですか？GetLastError()はどのようなエラーコードを 生成するのですか？
 

可視化はせず、テスターのデータのロギングのみ（可視化なし＋デモで全て動作する）。

オープンチャートのリストの終了を意味する -1 を返します（ドキュメントの記述に従います）。

は、この関数を最初に呼び出した後、常に、端末の一番最初のチャートの ID を持つ。

の後に2つ以上のチャートを開くと、Demoでは開いているすべてのウィンドウが表示されます。

テスターの機能かも？


テスターはまだオープンチャートを見たくありません...。


エラーはGetLastError()=4103です。

4103

チャートが見つかりませんでした

 

テスターではコードスクリプトが動作しませんが、ドキュメントにあるDEMOではすべて正常に動作します。

HJ      0       Tester  13:54:02        USDCHF,H1 (Alpari-Demo): 1 minutes OHLC ticks generating
JH      0       Tester  13:54:02        USDCHF,H1: testing of Experts\Копия6.ex5 from 2011.10.07 00:00 to 2011.10.10 00:00 started
PS      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345
RM      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=0 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
GN      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
NQ      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   0 USDCHF ID =-1
DK      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C3... i=0ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
GE      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=1 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
QG      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
GI      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   1 USDCHF ID =-1
MS      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C3... i=1ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
DM      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=2 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
KO      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
PP      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   2 USDCHF ID =-1
RK      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C3... i=2ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
MD      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=3 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
EG      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
ファイル:
enmf86.mq5  2 kb
 
テスターで開いているチャートは1つだけです - テスト中のシンボル・期間のチャートです。テスターは、クライアント端末で開かれたグラフについて何も知らない
 
stringo:
テスターで開いているチャートは1つだけです - テスト中のシンボル・期間のチャートです。テスターは、クライアント端末で開かれたチャートについて何も知らない


わかりました、ありがとうございます - アプリケーションを削除します

 

こんにちは。

EAをテスト すると、ビジュアライゼーションで奇妙な結果が得られます。位置の線が正しく描画されない。チャート上では、実際にポジションが変化した後にポジションラインが終了します（ポジションが変化した箇所を矢印で表示します）。全てのラインはテスターが自分で描画し、EAは何も描画しません。

ファイル:
Untitled.png  47 kb
 

答えが出るのか出ないのか、https://www.mql5.com/ru/forum/1111/99391#comment_99391。

こちらもどうぞ。

赤：F11以降、サイズ調整の機能が失われる。

blue：このレイアウトでは、ログブックにたどり着くまでにウィンドウの大きさを調整する必要があります。

あと、win3.11の時代が終わって、エリアのリサイズ時の描画が完全になってほしいです。

ありがとうございます。

 
deboir:

こんにちは。

EAをテスト すると、ビジュアライゼーションで奇妙な結果が得られます。位置の線が正しく描画されない。チャート上では、実際にポジションが変化した後にポジションラインが終了します（ポジションが変化した箇所を矢印で表示します）。全てのラインはテスターが自分で描画し、EAは何も描画しません。

ビルド478以降、このバグは#177997で 私により報告されています。それ以来、何の音沙汰もない。
 

そして、もしそれが秘密でないなら、なぜ4114というエラーが出るのでしょうか。


err_chart_indicator_cannot_add

4114

チャートにインジケータを 追加する際のエラー


ChartIndicatorAdd 関数を使用する場合

を現在のチャート（Expert Advisorが投入されている）に表示すると、インジケータは完全に動作します。

しかし、サードパーティのもの（ChartOpen()関数で開くか、デモ口座の 既存のチャートで開く）には、そのようなことはありません。

エラー 4114 - この場合のチャート ID は、適切な名前を検索して取得し

TF（こちら...https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext） または

  ID  = ChartOpen (Sym, frame);

この2つのバリエーションにおけるIDは同じで、シンボルは正しく綴られ、TF

を開き、Sleep(3000)を設定したところ・・・。であり、なおかつ4114

marketeer:
build478以降、このバグは#177997として 私により報告されています。それ以来、何の音沙汰もない。

本当に同じバグなのか？

矢印オブジェクトがすでに適用されたテスト用テンプレートを使用していて、なぜこの矢印が将来表示されるのか不思議に思っている方。

