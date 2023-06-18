エラー、バグ、質問 - ページ 533 1...526527528529530531532533534535536537538539540...3185 新しいコメント --- 2011.10.05 17:03 #5321 こんないい加減な質問もあるんですね。オブジェクト（ポインタ）の配列をArrayResize するとき、CheckPointerは==POINTER_INVALIDと!=POINTER_DYNAMCを返しません。 つまり、通常の型のポインタの配列である。これはバグなのでしょうか？ 新しい要素がすべてNULLであれば助かりますが、新しく作成されたポインタは少なくともPOINTER_INVALIDを 返さなければなりません。 バグだと思うのですが、ポインターが最初空白になってしまうのです...。(ただし、ArrayResizeによって明示的にNULLに設定されることはない) Anton 2011.10.05 17:07 #5322 marketeer: もう一つの質問：売りポジションはチャート上に青い線で、買いポジションは赤い線で表示されます。MT4ではその逆でした。どのような考え方ですか？ このエラーは修正されました。この修正は、次のビルドで利用できるようになります。 Stanislav Korotky 2011.10.05 17:09 #5323 Rosh:全貌が 見えない。おそらく、売りに出されたポジションの 大きさが、その後買われたものよりもずっと大きかったのでしょう。つまり、買い操作の後、ポジションはまだショートしていたのです。この場合、スクリーンショットからどのような状況であったかを 推測することは困難です。 Championship 800170です。すぐにポジションをオープンし、一気に完全にクローズしました。買った数より売った数が多ければ、なおさら赤であるべきだ。 x572intraday 2011.10.06 02:05 #5324 フラクタルといえば... https://www.mql5.com/ru/code/30。定義によると、"上昇フラクタルとは、最高値の前後に2本ずつ低めの高値を持つ、少なくとも5本の連続したバーのシリーズである。"とあります。2番目と2番目の最高値は、それぞれ-1番目と+1番目よりさらに低くする必要はないという理解で合っていますか？つまり、-2高、-1高、+1高、+2高は厳密には0高（一番高い、真ん中の高）より下にあるが、互いの間に左2高、右2高が任意の相対高を持ちうるという主旨なのでしょうか。これが最初の質問です。第二の質問：第一の質問で、極辺のフラクタルが最後尾のフラクタルより下に並ぶ必要はなく、集合体として厳密に5本の連続したバーのピラミッドを記述すると答えたとしても、いずれにしても少なくとも5本の連続したバーは、フラクタル形成とみなされるべきです。では、これをどう説明するのか。しかし、もしこれにも合理的な説明があるとすれば、前菜として3つ目の質問があります。フラクタルは1本の棒で一度に上下できるのでしょうか？一見すると、すべての条件が揃っているように見えるが、それは稀な偶然である。しかし、それは技術的な定義ではなく、常識や何か隠された根本的な重要な論理に反していないだろうか。 Fractals 投票: 82010.01.26MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. --- 2011.10.06 02:11 #5325 x100intraday:技術的な定義ではなく、常識や隠れたロジックに矛盾しないか？ ということで、テカナリシスです。全部、矛盾しています。 x572intraday 2011.10.06 02:13 #5326 sergeev: 矛盾している。では、質問を変えてみましょう。ビル・ウィリアムズが5つの部分からなるトーラス系について説明したのは、同じことを意味しているのでしょうか？だって、彼はトーマスの話をしているのに、このインジケーターを実装したプログラマーはエウレカの話をしているんですから...。ビルには迷惑をかけない。だからこそ、彼の理論的な著作に詳しい人に質問をぶつけよう。しかも、この指標は古典的なものですから、矛盾はまずありえません。 x572intraday 2011.10.06 02:18 #5327 一般に、フラクタル指標の かなり単純なコードを掘り下げると、Highについては真ん中（フラクタルそのもの）を中心に左右対称になっている。 if(High[i]>High[i+1] && High[i]>High[i+2] && High[i]>=High[i-1] && High[i]>=High[i-2]) と同様、Low用です。そして、一見すると、赤い四角で囲った部分は発生しないように見えるはずなのですが......。容疑者＞／＞＝。 削除済み 2011.10.06 08:10 #5328 こんにちは。面白いのは、mql4では{ int var; }ブロックの最後にある変数は破壊されないので、ループの中で変数を宣言するのが正しいのかどうかという疑問です。例 for(int i = 0; i < 500; i ++) { int var; // 繰り返しの間、変数はどうなるのか？ }ちょっとアバウトで申し訳ないのですが、他に開発者との対話の場がないのです。ありがとうございます。 Sergey Gritsay 2011.10.06 08:24 #5329 220Volt:こんにちは。面白いのは、mql4では{ int var; }ブロックの最後にある変数は破壊されないので、ループの中で変数を宣言するのが正しいのかどうかという疑問です。例 for(int i = 0; i < 500; i ++) { int var; // 繰り返しの間、変数はどうなるのか？ }ちょっとアバウトで申し訳ないのですが、他に開発者との対話の場がないのです。ありがとうございます。 この場合、ループ積分のたびに変数がリセットされます。これはタスクによります。 もし、何らかのカウンターを整理しているのであれば、変数はループの外で宣言されなければなりませんint var=0; for(int i = 0; i < 500; i ++) { var++; } Aleksey Sergan 2011.10.06 08:45 #5330 sergey1294:この変数は、ループ積分のたびにゼロにリセットされます。これはタスクによりますが、カウンターを整理する場合は、ループの外側で変数を宣言する必要があります。まぢСправочник MQL5 / Основы языка / Переменные / Инициализация переменных Инициализация переменных Любая переменная при определении может быть инициализирована. Если не произведена явная инициализация переменной, то значение, хранящееся в данной переменной может быть каким угодно. Неявная инициализация не производится. 1...526527528529530531532533534535536537538539540...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんないい加減な質問もあるんですね。
オブジェクト（ポインタ）の配列をArrayResize するとき、CheckPointerは==POINTER_INVALIDと!=POINTER_DYNAMCを返しません。
つまり、通常の型のポインタの配列である。
これはバグなのでしょうか？
新しい要素がすべてNULLであれば助かりますが、新しく作成されたポインタは少なくともPOINTER_INVALIDを 返さなければなりません。
バグだと思うのですが、ポインターが最初空白になってしまうのです...。(ただし、ArrayResizeによって明示的にNULLに設定されることはない)
もう一つの質問：売りポジションはチャート上に青い線で、買いポジションは赤い線で表示されます。MT4ではその逆でした。どのような考え方ですか？
全貌が 見えない。おそらく、売りに出されたポジションの 大きさが、その後買われたものよりもずっと大きかったのでしょう。つまり、買い操作の後、ポジションはまだショートしていたのです。この場合、スクリーンショットからどのような状況であったかを 推測することは困難です。
フラクタルといえば... https://www.mql5.com/ru/code/30。
定義によると、"上昇フラクタルとは、最高値の前後に2本ずつ低めの高値を持つ、少なくとも5本の連続したバーのシリーズである。"とあります。2番目と2番目の最高値は、それぞれ-1番目と+1番目よりさらに低くする必要はないという理解で合っていますか？つまり、-2高、-1高、+1高、+2高は厳密には0高（一番高い、真ん中の高）より下にあるが、互いの間に左2高、右2高が任意の相対高を持ちうるという主旨なのでしょうか。これが最初の質問です。
第二の質問：第一の質問で、極辺のフラクタルが最後尾のフラクタルより下に並ぶ必要はなく、集合体として厳密に5本の連続したバーのピラミッドを記述すると答えたとしても、いずれにしても少なくとも5本の連続したバーは、フラクタル形成とみなされるべきです。では、これをどう説明するのか。
しかし、もしこれにも合理的な説明があるとすれば、前菜として3つ目の質問があります。フラクタルは1本の棒で一度に上下できるのでしょうか？
一見すると、すべての条件が揃っているように見えるが、それは稀な偶然である。しかし、それは技術的な定義ではなく、常識や何か隠された根本的な重要な論理に反していないだろうか。
x100intraday:
技術的な定義ではなく、常識や隠れたロジックに矛盾しないか？
矛盾している。
では、質問を変えてみましょう。ビル・ウィリアムズが5つの部分からなるトーラス系について説明したのは、同じことを意味しているのでしょうか？だって、彼はトーマスの話をしているのに、このインジケーターを実装したプログラマーはエウレカの話をしているんですから...。ビルには迷惑をかけない。だからこそ、彼の理論的な著作に詳しい人に質問をぶつけよう。
しかも、この指標は古典的なものですから、矛盾はまずありえません。
一般に、フラクタル指標の かなり単純なコードを掘り下げると、Highについては真ん中（フラクタルそのもの）を中心に左右対称になっている。と同様、Low用です。そして、一見すると、赤い四角で囲った部分は発生しないように見えるはずなのですが......。
容疑者＞／＞＝。
この場合、ループ積分のたびに変数がリセットされます。これはタスクによります。 もし、何らかのカウンターを整理しているのであれば、変数はループの外で宣言されなければなりません
まぢ