marketeer:
1つのツールにすべてのトレードが必要なのではなく、いくつかのトレードが必要な場合はどうすればいいのでしょうか？Ctrlキーによる複数選択の標準をサポートしてはどうでしょうか。

もう一度ヘルプに出すのは不便そうです。数個......1個ずつ投入することができます。もし、複数というのが1000件のうち数十件という意味であれば、履歴を制限するか、チャートからすべての取引を削除し、希望の範囲からだけ残すスクリプト/エキスパートを書くか、どちらかにしてください。すべて揃っているのだから、1分1秒の気まぐれで物議を醸すような機能の追加をお願いする必要はないのです。

 
Rosh:

この機能が賛否両論あるかどうかは、あなたの個人的な意見です。リストがあるほとんどのソフトで、これまで説明したような方法で項目を選択することができます。だから「気まぐれ」にやりすぎなんです。一つ一つの案件を引きずるように提案することが、客観的にみて不都合なのです。その他の自作スクリプトの提案は、MCの精神に非常に近いものです。彼らはいくつかの「サポート」であり、その本質は、ターミナルのカーネルで一度行われるべき作業を、Appliciant Managerに移行させることなのです。しかも、作業はたったの5分。
 
marketeer:
サービスデスクに手紙を 出す、もしもの時は？
Rosh:
サービスデスクに手紙を 出す、もしもの時は？
もう一つの質問：売りポジションは青い線で、買いポジションは赤い線でチャートに表示されます。MT4ではその逆でした。どのような考え方ですか？
 
marketeer:
スクリーンショットを添付してください。
 
marketeer:
ストップの線の色を調整することができます（F8）。しかし、 線が緑とは違う色であることに気がついたことはない)))
 
Rosh:
スクリーンショットを添付してください。
付属しています。チャートには、売り（イン）ライン2011.10.03 22:53 - 買い（アウト）2011.10.04 09:57のヒントが表示されています。ブルー
 
marketeer:
スクリーンショットにはポジションがありません。取引されたことを示す矢印や線が表示されます。しかし、それらはポジションではありません。
 
Rosh:
整理してみよう。取引は矢印で表示され、線は取引間のポジションを表していますね。とにかく、売りがあって、買いで閉じた。なぜ線が青なのかを説明する。
 
marketeer:
全貌が 見えない。おそらく、売りに出されたポジションの 大きさが、その後買われたものよりもずっと大きかったのでしょう。つまり、買い操作の後もポジションはショートしたままだったのです。この場合、スクリーンショットからどのような状況であったかを 推測することは困難です。
