エラー、バグ、質問 - ページ 539

削除済み 2011.10.11 15:58 #5381

今確認したら、コードが。Alert(Bars(NULL,PERIOD_H1, "2011.10.11 04:05", "2011.10.11 04:50"));Alert(GetLastError())。結果 00バーがあるセクションをリクエストして返事が0だったとき、GetLastErrorが役に立たなかったのをこの目で見たことがあります。私の観察によると、ダニがいるときに起こるそうです。

削除済み 2011.10.11 16:06 #5382

ウェブサイトにログインしようとしたとき。

Renat Fatkhullin 2011.10.11 16:50 #5383

リスクを理解する」をクリックし、次のステップで証明書を請求し、ここに投稿してください。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。情報が一致する場合は、すべて問題なく、何らかの理由でブラウザが証明書の検証を読み込めなかっただけです。例えば、古いブラウザやルート証明書が更新されていないオペレーティングシステムなどです。一致しない場合は、誰かが偽の証明書であなたのトラフィックを傍受しようとしていることになります。

Bene_Nota 2011.10.11 18:08 #5384

既出でしたらすみません。しかし、私は永遠の問題を抱えていて、せっかく設定したチャートが、端末やシステムを再起動すると、なぜかすべて削除されてしまうのです。

この自分で削除したチャートをすべて元の場所に戻すには、Open Deleted機能をどうすればいいのでしょうか？

Test Account 2011.10.11 18:12 #5385

フルスクリーンモードが有効になっていますか？

Bene_Nota 2011.10.11 18:20 #5386

はい、そうです。さっきフォーラムを見ていたら、誰かが「Open Deleted」機能を有効にする方法を説明していたので、設定のどこかで何かをオンにしないと...と思っていました。

削除済み 2011.10.11 22:08 #5387

そこで、杞憂に終わらないように、上に書いたような状況をシミュレーションしてみました（引用から抜け出せないので、引用できません :)）。

M15で以下のコードを実行しました。while( ! IsStopped()){ int iCount = Bars(NULL,PERIOD_M12, "2011.10.07", "2011.10.01"); int iError = GetLastError(); Alert(iCount, " ", iError); Sleep(500)です。}スクリプトの実行中に、インターネットに接続したり切断したりしました。写真はその結果です。

Olegs Kucerenko 2011.10.11 22:17 #5388

サービス-設定-グラフィックス

削除済み 2011.10.12 00:52 #5389

ありがとうございます、スナップショットです。

Renat Fatkhullin 2011.10.12 02:22 #5390

これは、暗号化された https トラフィックを傍受し、信頼できない証明書を忍ばせることで、あなたを「保護」する ESET の方法です。実は、Man In the Middle攻撃を行っているのです。通常、アンチウィルスはルート証明書も信頼できるものに入れるので、これは気づかないのですが、ここで何かが間違って誤作動してしまったのです。

善意で舗装された道路がどこにあるのか、わかっているはずだ。
今確認したら、コードが。
Alert(Bars(NULL,PERIOD_H1, "2011.10.11 04:05", "2011.10.11 04:50"));
Alert(GetLastError())。
結果
0
0
バーがあるセクションをリクエストして返事が0だったとき、GetLastErrorが役に立たなかったのをこの目で見たことがあります。私の観察によると、ダニがいるときに起こるそうです。
ウェブサイトにログインしようとしたとき。
リスクを理解する」をクリックし、次のステップで証明書を請求し、ここに投稿してください。
こんな感じでいいんじゃないでしょうか。
情報が一致する場合は、すべて問題なく、何らかの理由でブラウザが証明書の検証を読み込めなかっただけです。例えば、古いブラウザやルート証明書が更新されていないオペレーティングシステムなどです。
一致しない場合は、誰かが偽の証明書であなたのトラフィックを傍受しようとしていることになります。
既出でしたらすみません。しかし、せっかく設定したチャートが、端末やシステムを再起動すると、なぜか全部削除されてしまうという永遠の悩みがあります。 Open Deleted機能を使って、この勝手に削除されたチャートを元に戻す方法を知りたいのですが、どうすればいいのでしょうか？
フルスクリーンモードになっていませんか？
そこで、杞憂に終わらないように、上に書いたような状況をシミュレーションしてみました（引用から抜け出せないので、引用できません :)）。
M15で以下のコードを実行しました。
while( ! IsStopped())
{
int iCount = Bars(NULL,PERIOD_M12, "2011.10.07", "2011.10.01");
int iError = GetLastError();
Alert(iCount, " ", iError);
Sleep(500)です。
}
スクリプトの実行中に、インターネットに接続したり切断したりしました。写真はその結果です。
ああ、出番だ。さっきフォーラムを見ていたら、誰かが「Open Deleted」機能を有効にする方法を説明していたので、設定のどこかで何かをオンにしないと...と思っていました。
サービス-設定-グラフィックス
ありがとうございます、スナップショットです。
善意で舗装された道路がどこにあるのか、わかっているはずだ。