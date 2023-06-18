エラー、バグ、質問 - ページ 535 1...528529530531532533534535536537538539540541542...3185 新しいコメント x572intraday 2011.10.06 17:54 #5341 marketeer: 全てはコードに従ってマッピングされています。ブリリアント。そのコードがフラクタルという技術的な定義に合致しているかどうかを見極めればいいのです。さて、私は私の前の記事の一つで赤い長方形で強調表示された領域でフラクタルが形成される少なくとも5つの必須連続バーが表示されていません。日食をしているのは私だけなんだろうな...。みんな、すべてにおいて満足し、理解できるのか？だから、誰かバレリアンを分けてくれないかな～。...とにかく、わかった。サイドバーが厳密なピラミッドを形成する必要がないのであれば、OKです、次に行きましょう。 Anatoli Kazharski 2011.10.06 18:16 #5342 x100intraday:ブリリアント。そのコードがフラクタルという技術的な定義に合致しているかどうかを見極めればいいのです。さて、私は私の前の記事の一つで赤い長方形で強調表示された領域でフラクタルが形成される少なくとも5つの必須連続バーが表示されていません。日食をしているのは私だけなんだろうな...。みんな、すべてにおいて満足し、理解できるのか？だから、誰かバレリアンを分けてくれないかな～。...とにかく、わかった。サイドバーが厳密なピラミッドを形成する必要がないのであれば、OKです、次に行きましょう。 また、なぜ用意された指標にぴったりと適合する必要があるのでしょうか。自分の好きな条件でフラクタルが作れる。3小節、5小節、7小節のフラクタルで実験してみる。厳密な対応の 有無は問わない。もしかしたら、もっといいバリエーションが見つかるかもしれません。))) Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Перегрузка функций www.mql5.com Основы языка / Функции / Перегрузка функций - Документация по MQL5 x572intraday 2011.10.06 18:33 #5343 同じグラフに上下のフラクタルが 混在しているイラストは紛らわしいですね。しかし、実は一つひとつを見ると、すべてが尊重されているのです。 x572intraday 2011.10.06 18:34 #5344 tol64: また、提供された指標に正確に一致することを望むのはなぜでしょう。自分の好きな条件でフラクタルが作れる。3、5、7小節のフラクタルで実験してみる。厳密な対応の 有無は問わない。もしかしたら、もっといいバリエーションが見つかるかもしれません。))) うーん！？ウィリアムズ本人に取って代わるため？アイデアをありがとうございました。私はTAの古典よりも正しくなり、世界中のトレーディングスクールの中で私の肖像画を見せるだろう...。わざわざ志すことはないけれど。 Stanislav Korotky 2011.10.06 19:44 #5345 x100intraday: 同じグラフに上下のフラクタルが混在しているイラストは紛らわしいですね。しかし、実は一つひとつを見ると、すべてが尊重されているのです。 そして、その同時出現を禁止したのは誰なのか？さらに条件を厳しくして、中央の極値だけでなく、連続する各バーに直前の極値より大きいか小さい極値を持たせても、同じバー上に両方のフラクタルが現れる場合があります。両方の条件を満たしたとき、どちらのフラクタルも配置されないという条件を追加する。 --- 2011.10.06 21:01 #5346 mql5: コードを見る必要があります。 もし、配列のサイズが100で、有効な値で満たされた後、縮小されて再び100になった場合、ポインタは有効なままである可能性が高いです。了解しました、コードはこちらです。パラメータcは=0であった。 //------------------------------------------------------------------ Resize void Resize(int n) // изменяем число элементов { int c=ArraySize(m_item); // размер текущего массива // при тесте был с=0 for (int i=n; i<c; i++) if (CheckPointer(m_item[i])==POINTER_DYNAMIC) { delete m_item[i]; m_item[i]=NULL; } // чистим лишние ArrayResize(m_item, n); // изменили число for (int i=c; i<n; i++) m_item[i]=NULL; // новые указаьели обнулили // эту строку добавил специально, for (int i=0; i<n; i++) if (CheckPointer(m_item[i])==POINTER_INVALID) m_item[i]=new eSymbol; // если не создан, то создаем // так как CheckPointer не работал } が、原則的には、新しいポインタにNULLを強制する方が、将来そんな些細なことに巻き込まれないようにするため Anatoli Kazharski 2011.10.08 11:06 #5347 新ビルドの最新 情報をお届けします。と端末に表示される。 Slava 2011.10.08 14:12 #5348 tol64: 新ビルドの最新 情報をお届けします。 と端末に表示される。 519は最新の公式ビルドです。どうやら鍵を持つ手が外れたようだ。ニュースで修正しました、ありがとうございます。 Anatoli Kazharski 2011.10.08 16:56 #5349 stringo: 519は最新の公式ビルドです。どうやら鍵を持つ手が外れた ようだ。ニュースで修正しました、ありがとうございます。 そんなこともあるんですね))この場合、核爆弾の発射ではないので大丈夫です)) Sergey Gritsay 2011.10.08 18:33 #5350 tol64: そんなこともあるんですね))この場合、核爆弾の発射ではないので正常です))爆弾のことは知りませんが、1台のパソコンでは問題なくアップデートされ、2台目ではウィルスに感染してしまいました 1...528529530531532533534535536537538539540541542...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
全てはコードに従ってマッピングされています。
ブリリアント。
そのコードがフラクタルという技術的な定義に合致しているかどうかを見極めればいいのです。さて、私は私の前の記事の一つで赤い長方形で強調表示された領域でフラクタルが形成される少なくとも5つの必須連続バーが表示されていません。日食をしているのは私だけなんだろうな...。
みんな、すべてにおいて満足し、理解できるのか？だから、誰かバレリアンを分けてくれないかな～。
...とにかく、わかった。サイドバーが厳密なピラミッドを形成する必要がないのであれば、OKです、次に行きましょう。
ブリリアント。
そのコードがフラクタルという技術的な定義に合致しているかどうかを見極めればいいのです。さて、私は私の前の記事の一つで赤い長方形で強調表示された領域でフラクタルが形成される少なくとも5つの必須連続バーが表示されていません。日食をしているのは私だけなんだろうな...。
みんな、すべてにおいて満足し、理解できるのか？だから、誰かバレリアンを分けてくれないかな～。
...とにかく、わかった。サイドバーが厳密なピラミッドを形成する必要がないのであれば、OKです、次に行きましょう。
また、提供された指標に正確に一致することを望むのはなぜでしょう。自分の好きな条件でフラクタルが作れる。3、5、7小節のフラクタルで実験してみる。厳密な対応の 有無は問わない。もしかしたら、もっといいバリエーションが見つかるかもしれません。)))
同じグラフに上下のフラクタルが混在しているイラストは紛らわしいですね。しかし、実は一つひとつを見ると、すべてが尊重されているのです。
コードを見る必要があります。
もし、配列のサイズが100で、有効な値で満たされた後、縮小されて再び100になった場合、ポインタは有効なままである可能性が高いです。
了解しました、コードはこちらです。
パラメータcは=0であった。
が、原則的には、新しいポインタにNULLを強制する方が、将来そんな些細なことに巻き込まれないようにするため
新ビルドの最新 情報をお届けします。
と端末に表示される。
新ビルドの最新 情報をお届けします。
と端末に表示される。
519は最新の公式ビルドです。どうやら鍵を持つ手が外れた ようだ。ニュースで修正しました、ありがとうございます。
そんなこともあるんですね))この場合、核爆弾の発射ではないので正常です))
爆弾のことは知りませんが、1台のパソコンでは問題なくアップデートされ、2台目ではウィルスに感染してしまいました