marketeer:
全てはコードに従ってマッピングされています。

ブリリアント。

そのコードがフラクタルという技術的な定義に合致しているかどうかを見極めればいいのです。さて、私は私の前の記事の一つで赤い長方形で強調表示された領域でフラクタルが形成される少なくとも5つの必須連続バーが表示されていません。日食をしているのは私だけなんだろうな...。

みんな、すべてにおいて満足し、理解できるのか？だから、誰かバレリアンを分けてくれないかな～。

...とにかく、わかった。サイドバーが厳密なピラミッドを形成する必要がないのであれば、OKです、次に行きましょう。

 
x100intraday:

また、なぜ用意された指標にぴったりと適合する必要があるのでしょうか。自分の好きな条件でフラクタルが作れる。3小節、5小節、7小節のフラクタルで実験してみる。厳密な対応の 有無は問わない。もしかしたら、もっといいバリエーションが見つかるかもしれません。)))
同じグラフに上下のフラクタルが 混在しているイラストは紛らわしいですね。しかし、実は一つひとつを見ると、すべてが尊重されているのです。
 
うーん！？ウィリアムズ本人に取って代わるため？アイデアをありがとうございました。私はTAの古典よりも正しくなり、世界中のトレーディングスクールの中で私の肖像画を見せるだろう...。わざわざ志すことはないけれど。
 
x100intraday:
そして、その同時出現を禁止したのは誰なのか？さらに条件を厳しくして、中央の極値だけでなく、連続する各バーに直前の極値より大きいか小さい極値を持たせても、同じバー上に両方のフラクタルが現れる場合があります。両方の条件を満たしたとき、どちらのフラクタルも配置されないという条件を追加する。
 
mql5:
コードを見る必要があります。
もし、配列のサイズが100で、有効な値で満たされた後、縮小されて再び100になった場合、ポインタは有効なままである可能性が高いです。

了解しました、コードはこちらです。

パラメータcは=0であった。 

//------------------------------------------------------------------    Resize
void Resize(int n) // изменяем число элементов
{
  int c=ArraySize(m_item); // размер текущего массива // при тесте был с=0
  for (int i=n; i<c; i++) if (CheckPointer(m_item[i])==POINTER_DYNAMIC) { delete m_item[i]; m_item[i]=NULL; } // чистим лишние 
  ArrayResize(m_item, n); // изменили число
  for (int i=c; i<n; i++) m_item[i]=NULL;  // новые указаьели обнулили // эту строку добавил специально, 
  for (int i=0; i<n; i++) if (CheckPointer(m_item[i])==POINTER_INVALID) m_item[i]=new eSymbol; // если не создан, то создаем // так как CheckPointer не работал
}

が、原則的には、新しいポインタにNULLを強制する方が、将来そんな些細なことに巻き込まれないようにするため

 

新ビルドの最新 情報をお届けします。

と端末に表示される。

 
519は最新の公式ビルドです。どうやら鍵を持つ手が外れたようだ。ニュースで修正しました、ありがとうございます。
 
そんなこともあるんですね))この場合、核爆弾の発射ではないので大丈夫です))
 
爆弾のことは知りませんが、1台のパソコンでは問題なくアップデートされ、2台目ではウィルスに感染してしまいました


