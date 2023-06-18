エラー、バグ、質問 - ページ 530

Im_hungry:
Expert Advisorのコードを処理する必要があります - 一見して分かりにくいですが

テストコードは全文掲載されていましたが、問題を特定するために可能な限りすべてを短縮しました。


スワン
フラクタル - 2本目のバーでインジケータが再描画されます。
最初のティックでは、フラクタルの条件を満たす可能性があります。現在のバーがフラクタルの値を超えているときは、そうではありません。

では、なぜ標準のフラクタルインジケーター 自体が矢印を描かないのでしょうか。

ilunga:

なぜ、標準のフラクタル・インディケーターは 矢印を描かないのか？

そうなんです。2本目のバーだけ再描画する。

最初のティックでフラクタルの条件を満たし（矢印が描かれ），現在のバーがフラクタルの値を超えると，矢印は描かれなくなる）。

 
Swan:

でも、そうなんです。2本目のバーだけ再描画する。

最初のティックでフラクタルの条件が満たされ（矢印が描かれ）、現在のバーがフラクタルの値を超えると（矢印は描かれない）、フラクタルの条件が満たされる可能性があります。

しかし、面白い...

私はCustom Indicators->Examplesから、あなたはIndicators->Bill Williams->Fractalsから実行し、違いを発見しました。

 

こんにちは!!!私もフラクタルから構築しています。 最初はカスタムから描きました。

なぜプリントに異なる値が表示されるのか、理解できませんでした :-)。

すると、ウィリアムズと完全に一致することがわかりました。

 
ilunga:

ワロタ

私はCustom Indicators->Examplesから、あなたはIndicators->Bill Williams->Fractalsから実行したのですが、その違いがわかりました。

あ、あったあった :)

内蔵のインジケーターはIndicatorsフォルダーにあります。

なぜExamplesに「改良版」があるのか、開発者に聞いてみてもいいでしょうか。

 
ALozovoy:

サービスデスクに状況を詳しく説明し、具体的に説明してください。

  • テスト中のExpert Advisorの入力パラメータ
  • インジケータを取り付ける（インジケータは固定後、取り外す）。

非常によく似た問題を発見。すでにここで かなり最近議論されたことです。まったく同じです。似たような問題のアプリケーションはサービスデスクにすでにあり、すでに取り組んでいるようです。
 
tol64:
非常によく似た問題を発見。すでにここで かなり最近議論されていることです。まったく同じです。同様の問題に対するアプリケーションがサービスデスクにあり、すでに取り組んでいるようです。
この問題は、すでに解決されている可能性が高いです。次のビルドを待ってください。
 

datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;

CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]).のようになります。
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j])．

結果

なんで

 
fellow:

datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;

CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]).のようになります。
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j])．

なんで

リターンコードCopyTimeを分析し、必要であればGetLastErrorに問い合わせる。その答えと、その先にあるもの
 

テスターのジュールに観測されるスキップは、なぜ「プリント」を連続して処理するときに発生するのでしょうか？I.e. コードは、例えば次のようになります。

Print("****1****");

Print("****2****");

Print("****3****");

Print("****4****");

Print("****5****");

そして、その行はこのようにログに出力されます。

****1****

****2****

****3****

****5****

