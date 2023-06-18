エラー、バグ、質問 - ページ 530 1...523524525526527528529530531532533534535536537...3185 新しいコメント ilunga 2011.10.03 10:41 #5291 Im_hungry: Expert Advisorのコードを処理する必要があります - 一見して分かりにくいですがテストコードは全文掲載されていましたが、問題を特定するために可能な限りすべてを短縮しました。スワン フラクタル - 2本目のバーでインジケータが再描画されます。 最初のティックでは、フラクタルの条件を満たす可能性があります。現在のバーがフラクタルの値を超えているときは、そうではありません。では、なぜ標準のフラクタルインジケーター 自体が矢印を描かないのでしょうか。 Fractals 投票: 82010.01.26MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. Aleksey Lebedev 2011.10.03 12:01 #5292 ilunga:なぜ、標準のフラクタル・インディケーターは 矢印を描かないのか？そうなんです。2本目のバーだけ再描画する。最初のティックでフラクタルの条件を満たし（矢印が描かれ），現在のバーがフラクタルの値を超えると，矢印は描かれなくなる）。 ilunga 2011.10.03 12:11 #5293 Swan:でも、そうなんです。2本目のバーだけ再描画する。最初のティックでフラクタルの条件が満たされ（矢印が描かれ）、現在のバーがフラクタルの値を超えると（矢印は描かれない）、フラクタルの条件が満たされる可能性があります。しかし、面白い...私はCustom Indicators->Examplesから、あなたはIndicators->Bill Williams->Fractalsから実行し、違いを発見しました。 Olegs Kucerenko 2011.10.03 12:24 #5294 こんにちは!!!私もフラクタルから構築しています。 最初はカスタムから描きました。なぜプリントに異なる値が表示されるのか、理解できませんでした :-)。 すると、ウィリアムズと完全に一致することがわかりました。 Aleksey Lebedev 2011.10.03 12:48 #5295 ilunga:ワロタ私はCustom Indicators->Examplesから、あなたはIndicators->Bill Williams->Fractalsから実行したのですが、その違いがわかりました。あ、あったあった :)内蔵のインジケーターはIndicatorsフォルダーにあります。なぜExamplesに「改良版」があるのか、開発者に聞いてみてもいいでしょうか。 Anatoli Kazharski 2011.10.03 12:51 #5296 ALozovoy:サービスデスクに状況を詳しく説明し、具体的に説明してください。ビルド番号、OS、ビットレート。テスト中のExpert Advisorの入力パラメータ インジケータを取り付ける（インジケータは固定後、取り外す）。 非常によく似た問題を発見。すでにここで かなり最近議論されたことです。まったく同じです。似たような問題のアプリケーションはサービスデスクにすでにあり、すでに取り組んでいるようです。 Alexander 2011.10.03 13:41 #5297 tol64: 非常によく似た問題を発見。すでにここで かなり最近議論されていることです。まったく同じです。同様の問題に対するアプリケーションがサービスデスクにあり、すでに取り組んでいるようです。 この問題は、すでに解決されている可能性が高いです。次のビルドを待ってください。 fellow 2011.10.03 14:03 #5298 datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]).のようになります。 CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE); for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j])．なんで Slava 2011.10.03 14:05 #5299 fellow: datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000; CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]).のようになります。 CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE); for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j])． なんで リターンコードCopyTimeを分析し、必要であればGetLastErrorに問い合わせる。その答えと、その先にあるもの kogriv 2011.10.03 14:32 #5300 テスターのジュールに観測されるスキップは、なぜ「プリント」を連続して処理するときに発生するのでしょうか？I.e. コードは、例えば次のようになります。 Print("****1****"); Print("****2****"); Print("****3****"); Print("****4****"); Print("****5****"); そして、その行はこのようにログに出力されます。 ****1**** ****2**** ****3**** ****5**** 1...523524525526527528529530531532533534535536537...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Expert Advisorのコードを処理する必要があります - 一見して分かりにくいですが
テストコードは全文掲載されていましたが、問題を特定するために可能な限りすべてを短縮しました。
フラクタル - 2本目のバーでインジケータが再描画されます。
最初のティックでは、フラクタルの条件を満たす可能性があります。現在のバーがフラクタルの値を超えているときは、そうではありません。
では、なぜ標準のフラクタルインジケーター 自体が矢印を描かないのでしょうか。
なぜ、標準のフラクタル・インディケーターは 矢印を描かないのか？
そうなんです。2本目のバーだけ再描画する。
最初のティックでフラクタルの条件を満たし（矢印が描かれ），現在のバーがフラクタルの値を超えると，矢印は描かれなくなる）。
でも、そうなんです。2本目のバーだけ再描画する。
最初のティックでフラクタルの条件が満たされ（矢印が描かれ）、現在のバーがフラクタルの値を超えると（矢印は描かれない）、フラクタルの条件が満たされる可能性があります。
しかし、面白い...
私はCustom Indicators->Examplesから、あなたはIndicators->Bill Williams->Fractalsから実行し、違いを発見しました。
こんにちは!!!私もフラクタルから構築しています。 最初はカスタムから描きました。
なぜプリントに異なる値が表示されるのか、理解できませんでした :-)。
すると、ウィリアムズと完全に一致することがわかりました。
ワロタ
私はCustom Indicators->Examplesから、あなたはIndicators->Bill Williams->Fractalsから実行したのですが、その違いがわかりました。
あ、あったあった :)
内蔵のインジケーターはIndicatorsフォルダーにあります。
なぜExamplesに「改良版」があるのか、開発者に聞いてみてもいいでしょうか。
サービスデスクに状況を詳しく説明し、具体的に説明してください。
非常によく似た問題を発見。すでにここで かなり最近議論されていることです。まったく同じです。同様の問題に対するアプリケーションがサービスデスクにあり、すでに取り組んでいるようです。
datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;
CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]).のようになります。
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j])．
なんで
datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;
CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]).のようになります。
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j])．
なんで
テスターのジュールに観測されるスキップは、なぜ「プリント」を連続して処理するときに発生するのでしょうか？I.e. コードは、例えば次のようになります。
Print("****1****");
Print("****2****");
Print("****3****");
Print("****4****");
Print("****5****");
そして、その行はこのようにログに出力されます。
****1****
****2****
****3****
****5****