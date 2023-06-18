エラー、バグ、質問 - ページ 536

またMQL4のサイトがおかしくなったのか？

開発者への提案： MQL5フォーラムの上段に、「MQL4の話題」というトピックを立ててください。

常設して、誰からも聞かれないうちに、すべてのニュースを掲載してください。

MQL4のフォーラムメンバーがMQL5のトピックを何十個も許容するように、フォーラムメンバーもこのトピックをTOPに許容すべきです。

SZZY: 私の以前の提案を繰り返しますが、MQL5フォーラムにスレッドを作成して、変化の時期にMQL4フォーラムを予約することです（中国の古い呪文：「変化の時期に生きていますように」 :)。

 
sergey1294:

爆弾のことは知らないが、あるコンピューターでは問題なくアップデートされ、別のコンピューターではウィルスが蔓延した


アップデート後にmetatester64.exeにウイルスが入り、KISがmt5clwtst64.519とmt5clwtst.519にさらに2つのウイルスを発見した、以前はこんなことはなかった。
 
カスペルスキーは非常に強力なアンチウイルスです。誰も信用せず、無害なファイルであっても疑ってかかる。ウイルスがないところでも、ウイルスを発見する)
 
mql4.comのウェブサイトは、このフォーラムより先に他のサイトに移動する時間がなかったのです。
 
返信ありがとうございました。質問は3つありました（なるほど、2つは未回答ですね）。そして今-4つ目-またしても回答している記事から答えが出せない :)
 

開発者の皆さん、こんにちは！私も手紙を書いています...。

チャートのIDAを見つけるコードを書いたのですが、最初のチャートだけを見て、それ以降は-1を表示します。

ターミナルウィンドウで3つ以上のチャートを開こうとしましたが、最初の1つを見たまま、次のチャートが「Chart List Over」と表示されます。

ドキュメントからコードを取ってきて貼り付けたのですが、同じでした。

//=================================================================//
long take_ID (string nowChart = "no", ENUM_TIMEFRAMES F = 0)
{
   long currChart,prevChart=ChartFirst();
   int i=0,limit=100;
   Print("C1... ChartFirst = ",ChartSymbol(prevChart)," ID = ",prevChart);
   while(i<limit)
     {
      currChart=ChartNext(prevChart);
      if(currChart<0)
                    return (-1);      
      //=================================================        доходит только до этого момента


      Print("C2... ",i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
      prevChart=currChart;
      if (ChartSymbol(currChart) == nowChart)
        {
         Print("C3... i=",i,"ChartPeriod(currChart)=",ChartPeriod(currChart),"F=",F);
         if (ChartPeriod(currChart) == F)
                    return (currChart);
        }
      i++;
     }
                    return (-1);
}


以下はそのログです。


GL      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   02, i=0
HQ      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345
CS      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   03,SyEURUSD


を呼び出した直後から

チャートネクスト


は-1 を返します。テスターで(DEMO アカウントでも)、異なるペアと異なる数で、すべてを試しましたが...。

514 ビルド

ありがとうございます...!

 
私のmetatester64では、カスペルスキーがウイルスだと断言しました。
 
この質問は時々出てきます。

https://www.mql5.com/ru/forum/974#comment_5973

すべてのファイルに署名を入れています。電子署名の有効性を確認する。

А нельзя ли в новой версии MT5 упразднить сообщение о вирусе?
А нельзя ли в новой версии MT5 упразднить сообщение о вирусе?
  • www.mql5.com
Я так думаю что и брокеры будут стесняться выдавать программу, в которой, по утверждения самого распространнённого в корпоративном мире вирусолова, содержится вирус.
 

親愛なる開発者の皆さん。関数かどうかを確認する

チャートネクスト


現在のチャート ID 値の次に返され、-1 が出力され続けます。


ありがとうございました。


リクエスト番号 242919

 
こんにちは。お客様のご要望を拝見し、現在解析中です。ありがとうございます。
