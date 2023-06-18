エラー、バグ、質問 - ページ 536 1...529530531532533534535536537538539540541542543...3185 新しいコメント Алексей Тарабанов 2011.10.09 02:45 #5351 またMQL4のサイトがおかしくなったのか？ 開発者への提案： MQL5フォーラムの上段に、「MQL4の話題」というトピックを立ててください。 常設して、誰からも聞かれないうちに、すべてのニュースを掲載してください。 MQL4のフォーラムメンバーがMQL5のトピックを何十個も許容するように、フォーラムメンバーもこのトピックをTOPに許容すべきです。SZZY: 私の以前の提案を繰り返しますが、MQL5フォーラムにスレッドを作成して、変化の時期にMQL4フォーラムを予約することです（中国の古い呪文：「変化の時期に生きていますように」 :)。 Кирилл Иванович 2011.10.09 06:53 #5352 sergey1294:爆弾のことは知らないが、あるコンピューターでは問題なくアップデートされ、別のコンピューターではウィルスが蔓延した アップデート後にmetatester64.exeにウイルスが入り、KISがmt5clwtst64.519とmt5clwtst.519にさらに2つのウイルスを発見した、以前はこんなことはなかった。 Anatoli Kazharski 2011.10.09 09:11 #5353 sergey1294:爆弾のことは知らないが、あるコンピューターでは問題なくアップデートされ、別のコンピューターではウィルスが蔓延した カスペルスキーは非常に強力なアンチウイルスです。誰も信用せず、無害なファイルであっても疑ってかかる。ウイルスがないところでも、ウイルスを発見する) Rashid Umarov 2011.10.09 10:29 #5354 tara:またMQL4のサイトがおかしくなったのか？ mql4.comのウェブサイトは、このフォーラムより先に他のサイトに移動する時間がなかったのです。 Алексей Тарабанов 2011.10.10 02:37 #5355 Rosh: mql4.comのサイトは、このフォーラムのような別のサイトに移行する時間がありませんでした。 返信ありがとうございました。質問は3つありました（なるほど、2つは未回答ですね）。そして今-4つ目-またしても回答している記事から答えが出せない :) Alexander Puzikov 2011.10.10 08:06 #5356 開発者の皆さん、こんにちは！私も手紙を書いています...。チャートのIDAを見つけるコードを書いたのですが、最初のチャートだけを見て、それ以降は-1を表示します。ターミナルウィンドウで3つ以上のチャートを開こうとしましたが、最初の1つを見たまま、次のチャートが「Chart List Over」と表示されます。ドキュメントからコードを取ってきて貼り付けたのですが、同じでした。//=================================================================// long take_ID (string nowChart = "no", ENUM_TIMEFRAMES F = 0) { long currChart,prevChart=ChartFirst(); int i=0,limit=100; Print("C1... ChartFirst = ",ChartSymbol(prevChart)," ID = ",prevChart); while(i<limit) { currChart=ChartNext(prevChart); if(currChart<0) return (-1); //================================================= доходит только до этого момента Print("C2... ",i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart); prevChart=currChart; if (ChartSymbol(currChart) == nowChart) { Print("C3... i=",i,"ChartPeriod(currChart)=",ChartPeriod(currChart),"F=",F); if (ChartPeriod(currChart) == F) return (currChart); } i++; } return (-1); }以下はそのログです。GL 0 (USDCHF,H1) 07:53:48 2011.10.07 00:00:00 02, i=0 HQ 0 (USDCHF,H1) 07:53:48 2011.10.07 00:00:00 C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345 CS 0 (USDCHF,H1) 07:53:48 2011.10.07 00:00:00 03,SyEURUSD を呼び出した直後から チャートネクストは-1 を返します。テスターで(DEMO アカウントでも)、異なるペアと異なる数で、すべてを試しましたが...。 514 ビルドありがとうございます...! Konstantin Chernov 2011.10.10 10:13 #5357 sergey1294:爆弾のことは知らないが、あるコンピューターでは問題なくアップデートされ、別のコンピューターではウィルスが蔓延した 私のmetatester64では、カスペルスキーがウイルスだと断言しました。 Test Account 2011.10.10 11:11 #5358 sergey1294:爆弾のことは知りませんが、1台のパソコンでは問題なくアップグレードされ、2台目ではウィルスに感染してしまいましたこの質問は時々出てきます。https://www.mql5.com/ru/forum/974#comment_5973すべてのファイルに署名を入れています。電子署名の有効性を確認する。 А нельзя ли в новой версии MT5 упразднить сообщение о вирусе? www.mql5.com Я так думаю что и брокеры будут стесняться выдавать программу, в которой, по утверждения самого распространнённого в корпоративном мире вирусолова, содержится вирус. Alexander Puzikov 2011.10.10 11:51 #5359 親愛なる開発者の皆さん。関数かどうかを確認するチャートネクスト現在のチャート ID 値の次に返され、-1 が出力され続けます。 ありがとうございました。 リクエスト番号 242919 Alexander 2011.10.10 12:00 #5360 Im_hungry: 親愛なる開発者の皆さん。関数かどうかを確認するチャートネクスト現在のチャート ID 値の次に返され、-1 が出力され続けます。 ありがとうございました。 リクエスト番号 242919 こんにちは。お客様のご要望を拝見し、現在解析中です。ありがとうございます。 1...529530531532533534535536537538539540541542543...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
またMQL4のサイトがおかしくなったのか？
開発者への提案： MQL5フォーラムの上段に、「MQL4の話題」というトピックを立ててください。
常設して、誰からも聞かれないうちに、すべてのニュースを掲載してください。
MQL4のフォーラムメンバーがMQL5のトピックを何十個も許容するように、フォーラムメンバーもこのトピックをTOPに許容すべきです。
SZZY: 私の以前の提案を繰り返しますが、MQL5フォーラムにスレッドを作成して、変化の時期にMQL4フォーラムを予約することです（中国の古い呪文：「変化の時期に生きていますように」 :)。
爆弾のことは知らないが、あるコンピューターでは問題なくアップデートされ、別のコンピューターではウィルスが蔓延した
mql4.comのサイトは、このフォーラムのような別のサイトに移行する時間がありませんでした。
返信ありがとうございました。質問は3つありました（なるほど、2つは未回答ですね）。そして今-4つ目-またしても回答している記事から答えが出せない :)
開発者の皆さん、こんにちは！私も手紙を書いています...。
チャートのIDAを見つけるコードを書いたのですが、最初のチャートだけを見て、それ以降は-1を表示します。
ターミナルウィンドウで3つ以上のチャートを開こうとしましたが、最初の1つを見たまま、次のチャートが「Chart List Over」と表示されます。
ドキュメントからコードを取ってきて貼り付けたのですが、同じでした。
以下はそのログです。
を呼び出した直後から
チャートネクスト
は-1 を返します。テスターで(DEMO アカウントでも)、異なるペアと異なる数で、すべてを試しましたが...。
514 ビルド
ありがとうございます...!
この質問は時々出てきます。
https://www.mql5.com/ru/forum/974#comment_5973
すべてのファイルに署名を入れています。電子署名の有効性を確認する。
親愛なる開発者の皆さん。関数かどうかを確認する
チャートネクスト
現在のチャート ID 値の次に返され、-1 が出力され続けます。
ありがとうございました。
リクエスト番号 242919
