エラー、バグ、質問 - ページ 529

Anatoli Kazharski 2011.10.02 14:22 #5281

私の質問はもう飛んでしまいましたが（笑)。何度でも言う。

tol64:

Почему то между 2001 и 2006 годом не тестируются эксперты. Смотрел по евро и фунту. Закрыл терминал, удалил историю. Закачалась заново. Всё равно. До 2001 сделки открываются. А начиная с 2001 по 2006 при наличии сигналов пропуск. Почему?---

Дополнительная информация. Это происходит только, если в настройках тестера выбран таймфрейм D1. Если выбрать таймфрейм D1 в настройках эксперта, а в настройках тестера меньший ТФ, то пропуска нет. Это баг или есть какое-то этому объяснение?

同じような問題に遭遇した方はいらっしゃいますか？

削除済み 2011.10.02 14:25 #5282

Yedelkin:

さて、著者が示した コードをご覧ください。また、どのような場合にPositionGetDouble が呼び出されるのでしょうか:)そうですね、原則的にポジションがなく、特定のポジションの選定に失敗したと判断した後にデータを取得するのですが......。なんだか不思議な感じです。

Dimitar Manov 2011.10.02 18:49 #5283

papaklass:ヴェデルキンへ

もう一度言います。リファレンスによると、新鮮なポジションデータを保証するために、それらを呼び出す直前にPositionSelect( Symbol() )関数を 呼び出すことを推奨しているとのことです。ここで紹介するコードは、この発言を反証するものです。論理的には、このコード自体が不合理なのですが、ヘルプの記述の正しさが強調されています。

今すぐ

また、PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)関数は、位置がない場合は0を返すべきというバグです。それだけです。IMHOいや、間違って いますね...。の場合は0を返します。 あるにはある(PositionSelect()内)位置で、volume=0とする。それとも、ポジションがない場合は、ゼロと始値=0を 返すべきとお考えですか？

Yedelkin 2011.10.02 19:36 #5284

papaklass:

また、PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)関数は、位置がない場合は0を返すべきというバグです。

:)欠点」は、オープンポジションがない場合、そのデータを要求し、そのデータに基づいてさらに計算することに意味がないことである。

まあ、ポジションがないことは確かだとしましょう。では、ポジションがないことがすでに分かっているのに、なぜそのデータを要求する（余分なステップを行う）のでしょうか？少しコードを書き換えた方が楽です。

papaklass

もう一度言います。リファレンスによると、新鮮なポジションデータの取得を保証するために、PositionSelect( Symbol() )関数を 呼び出す直前に呼び出すことを推奨しているとのことです。ここで紹介するコードは、この発言を反証するものです。論理的にはコード自体が無茶苦茶なのですが、ヘルプに書いてある文の正しさが強調されています。

上記のコードでは、作者が「新鮮なデータを保証するために」PositionSelect()関数を呼び、その関数が失敗を報告し、それでも作者は新鮮な位置データを要求しているというだけです。これでいいのでしょうか？

しかし、その後に次のようなことが起こります。

(a) PositionSelect関数が失敗すると、新しい位置データが（著者が望むように）ソフトウェア環境にコピーされない。(b) その後のPositionGetDouble、PositionGetInteger、PositionGetStringの呼び出しでは、PositionSelect関数が成功したときに以前に一度コピーしたデータが返さ れる。

言い換えれば、開発者は、関数が正常に終了したら、新しい位置データで作業を続けるために関数を呼び出すことを推奨し、関数が偽を返した場合は何も約束しません。）

2.さらに、新しいバージョンのコードも考えてみましょう。if(PositionSelect(Symbol())) {//---еще одно непосредственное обращение //---например, расчитываем объем позиции при доливки } else { //---например, расчитываем объем позиции при отсутствии позиции }

ここで、PositionSelect() 関数が失敗すると、「 ポジションが ないときの ポジション量を計算する」ように促される。しかし、PositionSelect() 関数の失敗が 自動的に「ポジションがない」ことを意味するとは、誰が言ったのでしょ うか。 PositionSelect() 関数が失敗する原因はさまざまです。

削除済み 2011.10.02 19:59 #5285

もう一度、開発者を困らせたいのですが...。ある価格に達したときに、保留中の注文を 削除できることが極めて重要であることを、絵で伝えたい。このようなオプションのないMT4トレーダーとして、より興味があります。 この方向での将来の計画を教えてください。ありがとうございます。

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров

Anatoli Kazharski 2011.10.03 06:27 #5286

テスターで作業していると、端末が非常によくクラッシュする。

削除済み 2011.10.03 09:37 #5287

tol64:テスターで作業していると、端末が非常によくクラッシュする。

端末のクラッシュは、自動モードで定期的に開発者に報告されます。しかし、もし望むなら、すべての詳細をCDに申請し、ログを添付することができます。

Alexander 2011.10.03 10:37 #5288

tol64:テスターで作業していると、端末が非常によくクラッシュする。サービスデスクに状況を詳しく説明し、具体的に説明してください。ビルド番号、OS、ビットレート。テスト中のExpert Advisorの入力パラメータ インジケータを取り付ける（インジケータは固定後、取り外す）。

Anatoli Kazharski 2011.10.03 10:38 #5289

Interesting:

端末のクラッシュレポートは、定期的に開発者に自動的に送られてくるようです。しかし、必要であれば、CAにリクエストを出し、そこですべての詳細を指定し、ログを添付することができます。

つまり、Details>>に あるその情報は、インターネットであれば自動的に開発者に送られるのですね。もしそうなら、それは素晴らしいことです。全て自動化すべきです)))

Anatoli Kazharski 2011.10.03 10:39 #5290

ALozovoy:サービスデスクに状況を詳しく説明し、具体的に説明してください。ビルド番号、OS、ビットレート。テスト中のExpert Advisorの入力パラメータ インジケータを取り付ける（インジケータは固定後、取り外す）。

わかりました、後でやります。
私の質問はもう飛んでしまいましたが（笑)。何度でも言う。
tol64:
Почему то между 2001 и 2006 годом не тестируются эксперты. Смотрел по евро и фунту. Закрыл терминал, удалил историю. Закачалась заново. Всё равно. До 2001 сделки открываются. А начиная с 2001 по 2006 при наличии сигналов пропуск. Почему?
---
Дополнительная информация. Это происходит только, если в настройках тестера выбран таймфрейм D1. Если выбрать таймфрейм D1 в настройках эксперта, а в настройках тестера меньший ТФ, то пропуска нет. Это баг или есть какое-то этому объяснение?
さて、著者が示した コードをご覧ください。また、どのような場合にPositionGetDouble が呼び出されるのでしょうか:)
そうですね、原則的にポジションがなく、特定のポジションの選定に失敗したと判断した後にデータを取得するのですが......。
なんだか不思議な感じです。
ヴェデルキンへ
もう一度言います。リファレンスによると、新鮮なポジションデータを保証するために、それらを呼び出す直前にPositionSelect( Symbol() )関数を 呼び出すことを推奨しているとのことです。ここで紹介するコードは、この発言を反証するものです。論理的には、このコード自体が不合理なのですが、ヘルプの記述の正しさが強調されています。
今すぐ
また、PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)関数は、位置がない場合は0を返すべきというバグです。それだけです。IMHO
いや、間違って いますね...。
の場合は0を返します。 あるにはある(PositionSelect()内)位置で、volume=0とする。
それとも、ポジションがない場合は、ゼロと始値=0を 返すべきとお考えですか？
また、PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)関数は、位置がない場合は0を返すべきというバグです。
:)欠点」は、オープンポジションがない場合、そのデータを要求し、そのデータに基づいてさらに計算することに意味がないことである。
まあ、ポジションがないことは確かだとしましょう。では、ポジションがないことがすでに分かっているのに、なぜそのデータを要求する（余分なステップを行う）のでしょうか？少しコードを書き換えた方が楽です。
もう一度言います。リファレンスによると、新鮮なポジションデータの取得を保証するために、PositionSelect( Symbol() )関数を 呼び出す直前に呼び出すことを推奨しているとのことです。ここで紹介するコードは、この発言を反証するものです。論理的にはコード自体が無茶苦茶なのですが、ヘルプに書いてある文の正しさが強調されています。
上記のコードでは、作者が「新鮮なデータを保証するために」PositionSelect()関数を呼び、その関数が失敗を報告し、それでも作者は新鮮な位置データを要求しているというだけです。これでいいのでしょうか？
しかし、その後に次のようなことが起こります。
言い換えれば、開発者は、関数が正常に終了したら、新しい位置データで作業を続けるために関数を呼び出すことを推奨し、関数が偽を返した場合は何も約束しません。）
2.さらに、新しいバージョンのコードも考えてみましょう。
ここで、PositionSelect() 関数が失敗すると、「 ポジションが ないときの ポジション量を計算する」ように促される。しかし、PositionSelect() 関数の失敗が 自動的に「ポジションがない」ことを意味するとは、誰が言ったのでしょ うか。 PositionSelect() 関数が失敗する原因はさまざまです。
もう一度、開発者を困らせたいのですが...。
ある価格に達したときに、保留中の注文を 削除できることが極めて重要であることを、絵で伝えたい。このようなオプションのないMT4トレーダーとして、より興味があります。 この方向での将来の計画を教えてください。ありがとうございます。
テスターで作業していると、端末が非常によくクラッシュする。
サービスデスクに状況を詳しく説明し、具体的に説明してください。
端末のクラッシュレポートは、定期的に開発者に自動的に送られてくるようです。しかし、必要であれば、CAにリクエストを出し、そこですべての詳細を指定し、ログを添付することができます。
